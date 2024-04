V Rožňave opäť fungujú občianske hliadky

Rožňava 11. apríla (TASR) - V meste Rožňava začali od apríla opäť fungovať takzvané občianske hliadky, samospráva na zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) získala vyše 250.000 eur. Mestská polícia (MsP) Rožňava spoluprácu s hliadkami oceňuje a projekt považuje za mimoriadne prínosný.



"Hliadky sa pohybujú v oblastiach s marginalizovanou rómskou komunitou, u nás je to najmä severná časť mesta a Rožňavská Baňa. Veľkou výhodou je, že majú miestnu znalosť, okrem toho, že pôsobia preventívne v rámci komunity, pomáhajú nám i orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní páchateľov," skonštatoval pre TASR náčelník MsP Róbert Hanuštiak.



Takzvané občianske hliadky fungovali v Rožňave vďaka dvom projektom od leta 2019 do jesene 2022, v minulom roku dvoch príslušníkov zamestnávalo mesto z vlastných zdrojov. Na zriadenie MOaPS teraz samospráva získala dotáciu viac ako 245.000 eur, v meste tak budú dve dvojčlenné hliadky fungovať do jesene 2026.



"Ich základnou úlohou je dohľad nad verejným poriadkom. Počas školského roka dohliadajú aj na bezpečný príchod detí do škôl a hliadkujú na priechodoch pre chodcov," priblížil Hanuštiak. Občianske hliadky majú tiež napomáhať pri predchádzaní vzniku konfliktov a poškodzovaní majetku, ich činnosť je zameraná aj na prevenciu protiprávneho správania vo vylúčených lokalitách.