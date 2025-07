V Rožňave otvárajú výstavu diel spišského umelca Martina Kacvinského

Rožňava 3. júla (TASR) - V galérii Baníckeho múzea v Rožňave vo štvrtok otvárajú výstavu diel spišského umelca Martina Kacvinského. Výstava s názvom NeMiestne maľby bude v Rožňave pre verejnosť prístupná do 24. októbra. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Výstava Kacvinského diel je reprízou profilovej výstavy autora, do Rožňavy prichádza vďaka spolupráci Baníckeho múzea s Galériou umelcov Spiša. Uvedená je v rámci dramaturgického seriálu Profily/Umelci Spiša, podobným spôsobom na Gemeri v roku 2022 inštitúcie predstavili aj tvorbu sochára Štefana Kubíka. „Výstavná recyklácia má pre nás mimoriadny význam prezentovať aj mimo regiónu odbornú, výskumnú, prezentačnú a zbierkotvornú činnosť, keďže na výstave uvádzame aj diela z našej zbierky,“ uviedla riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická.



Kacvinský sa vo svojej tvorbe zaoberá kritikou jednotlivca i spoločnosti, výstava NeMiestne maľby pracuje aj s témami, ktoré môžu byť v lokálnom kontexte provokatívne. Autorove diela sa dotýkajú problematiky entity, nacionalizmu aj rodových otázok. Pre Kacvinského tvorbu je typická výrazná farebnosť či kombinácia viacerých techník, využíva tiež maľbu škvŕn, stekanie farieb, vrstvenie či premaľovávanie starších obrazov.



„Umelec reflektuje banálne každodennosti a genius loci spišského regiónu nasiaknutého gotickou tradíciou, kde ukrižovania, tatranské štíty aj plastové kačičky sú súčasťou tej istej podvedomej reality. V dielach z posledného obdobia sa obracia od figuratívneho zobrazenia k abstrakcii, od expresívnej maľby ku geometrii. To, čo je na prvý pohľad diametrálne odlišné, spája umelcova neustála zvedavosť v možnostiach nového výtvarného prejavu,“ uviedla kurátorka výstavy Katarína Balúnová.