V Rožňave otvárajú výstavu s názvom Baníctvo vo výtvarnom umení
Autor TASR
Rožňava 11. novembra (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave v utorok otvára výstavu s názvom Baníctvo vo výtvarnom umení. Výstava návštevníkom predstaví diela viacerých autorov i výber minerálov z gemerských banských lokalít a dobové fotografie. TASR o tom za Banícke múzeum informovala Erika Hermélyi Gecelovská.
Baníctvo už od svojich počiatkov stálo v centre pozornosti umelcov, v období budovania socializmu bolo dokonca režimom preferovaným zamestnaním. Banský priemysel bol v tom čase jedným z hlavných odvetví plánovaného socialistického hospodárstva.
„Na Gemeri existovalo mnoho významných lokalít, pre ktoré sa baníctvo stalo hlavným zdrojom obživy, a teda aj objektom záujmu nielen regionálnych umelcov. Medzi najvýznamnejšie patrila Rožňava s jej bezprostredným okolím, obce Čučma a Drnava, v smere proti prúdu rieky Slanej to bola Nižná Slaná, Vlachovo, ale aj neďaleká Dobšiná. Západným smerom išlo najmä o Jelšavu, Lubeník, Turčok - Železník, prípadne Sirk,“ priblížil kurátor múzea Martin Hajduk.
Vo výtvarnom umení malo zobrazovanie témy baníctva rozmanité prejavy, a to nielen v maliarstve, sochárstve, fotografii či architektúre, ale tiež v úžitkovom umení. Výstava v rožňavskom múzeu návštevníkom predstaví diela od Júliusa Bukovinského, Bélu Bacskaia, Atillu Duncsáka, Vincenta Blanára, Júliusa Szabóa, Kálmána Tichyho, Ádáma Szentpéteryho, Miroslava Bonka, Arpáda Račka a ďalších umelcov.
„Celú výstavu doplní výber minerálov z gemerských banských lokalít a, samozrejme, rozsiahly dobový fotografický materiál dokumentujúci nielen technické pamiatky regiónu, ale aj baníkov pri práci,“ doplnila Hermélyi Gecelovská.
Vernisáž výstavy Baníctvo vo výtvarnom umení sa v galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutoční v utorok o 16.00 h. Výstava bude pre návštevníkov prístupná do 6. marca a počas jej trvania múzeum pripravuje viacero sprievodných podujatí, komentovaných prehliadok pre školy, tematických prednášok pre širokú verejnosť či tvorivé dielne pre deti.
