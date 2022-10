V Rožňave otvorili nové jasle, prijímajú žiadosti o umiestnenie detí

Rožňava 3. októbra (TASR) – Mesto Rožňava v pondelok oficiálne otvorilo detské jasle Lienka, ktoré zriadilo v priestoroch jedného z pavilónov materskej školy (MŠ) na Vajanského ulici. Pre TASR to uviedla Katarína Valková z odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Rožňave.



Samospráva plánovala jasle pôvodne otvoriť v septembri, pre meškanie stavebných prác sa však ich prevádzka začala o mesiac neskôr. Detské jasle pozostávajú z jednej triedy s kapacitou 15 detí, doposiaľ mesto dostalo od rodičov žiadosti o umiestnenie šiestich detí.



"Kapacity máme teda ešte voľné. Žiadosti prijímame aj od ľudí, ktorí nie sú občanmi Rožňavy," uviedla Valková. Prevádzková doba jaslí je od 6.30 h do 16.30 h, mesačný poplatok je stanovený na 320 eur. V prípade súrodencov poplatok za druhé dieťa predstavuje 80 eur mesačne.



Samospráva v detských jasliach vytvorila i nové pracovné miesta. Do zariadenia prijala dve opatrovateľky, v prípade naplnenia kapacity plánuje zamestnať ešte jednu. Na čiastočný úväzok v jasliach pracujú i údržbár, upratovačka či vedúci zariadenia.



V Rožňave po zatvorení súkromných jaslí v roku 2020 chýbalo zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti do veku troch rokov. Samospráva na projekt mestských jaslí požiadala ešte vo februári o dotáciu z eurofondov vo výške takmer 38.000 eur. Keďže sa však proces schvaľovania žiadostí predĺžil, mesto sa prípravy rozhodlo financovať z vlastných zdrojov, ktoré sa v prípade schválenia žiadosti do mestského rozpočtu vrátia.



"Či už to vyjde alebo nie, jasle budeme aj tak prevádzkovať," ubezpečila Valková. Ako dodala, celkové náklady na rekonštrukciu priestorov a nákup vybavenia predstavovali vyše 23.000 eur.