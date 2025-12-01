< sekcia Regióny
V Rožňave otvorili futbalové ihrisko so zázemím za vyše dva milióny
Nové futbalové ihrisko v Rožňave slávnostne otvorili v sobotu (29. 11.).
Rožňava 1. decembra (TASR) - V rožňavskej mestskej časti Nadabula v uplynulých mesiacoch komplexne zrekonštruovali tunajší futbalový areál. V lokalite tak pribudlo nové moderné futbalové ihrisko so zázemím, na projekte za viac ako dva milióny eur sa podieľala miestna samospráva i Košický samosprávny kraj (KSK). TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Nové futbalové ihrisko v Rožňave slávnostne otvorili v sobotu (29. 11.). Rekonštrukcia športového areálu stála viac ako dva milióny eur. Samospráva na ňu získala z Fondu na podporu športu vyše 900.000 eur, Slovenský futbalový zväz projekt podporil sumou 300.000 eur. Ďalších 250.000 eur na obnovu ihriska vyčlenil KSK, zvyšok dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu.
„Otvorenie tohto nového športového areálu je pre naše mesto mimoriadne dôležité, pretože posúva podmienky pre športovcov na novú úroveň. Veľké futbalové ihrisko s umelým povrchom v našom meste dlhodobo chýbalo. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo vytvoriť vhodné podmienky na šport pre obyvateľov, žiakov miestnych základných a stredných škôl, miestny futbalový klub MFK Rožňava a širokú verejnosť,“ uviedol primátor Rožňavy Michal Domik.
Moderné futbalové ihrisko v Rožňave má rozmery 95 krát 55 metrov, umelý trávnik spĺňa štandardy pre III. ligu i tréningovú činnosť. Súčasťou areálu sú aj dve zastrešené tribúny s 216 sedadlami. Projekt zahŕňal aj obnovu budovy bývalej materskej školy, v ktorej vzniklo moderné zázemie pre športovcov so šatňami, sociálnymi zariadeniami aj hygienickými priestormi pre divákov. Pribudlo tiež nové osvetlenie a oplotenie areálu, odstavné plochy na parkovanie a nové detské ihrisko.
Futbalové ihrisko v Nadabule bude slúžiť prioritne na účely rožňavského futbalového klubu, využívať ho však budú môcť aj iné športové kluby, žiaci a široká verejnosť. „Verím, že ihrisko s umelým povrchom výrazne zlepší podmienky pre šport v Rožňave a umožní kvalitné tréningy a zápasy po celý rok. Areál sa navyše stane aj dejiskom Krajskej futbalovej ligy - Zimného pohára predsedu KSK a ďalších krajských súťaží či výchovno-vzdelávacích aktivít škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ doplnil predseda kraja Rastislav Trnka.
