V Rožňave otvorili obnovené špecializované zariadenie Subsidium

Rožňava 6. novembra (TASR) - V meste Rožňava dokončili rekonštrukciu špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Subsidium za takmer 5,4 milióna eur. Zrekonštruované priestory v rámci projektu, ktorý bol zameraný najmä na úsporu energií, v stredu slávnostne otvorili klienti zariadenia. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



Špecializované zariadenie Subsidium sa venuje starostlivosti o seniorov či klientov so zdravotnými postihnutím, a to najmä s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou či demenciou. Zariadenie sídli v objekte na severnom okraji Rožňavy.



V rámci projektu rekonštrukcie zariadenia bola zateplená fasáda i strecha budovy, realizovaná bola výmena okien či modernizácia vykurovacej sústavy. Upravená bola aj plynová kotolňa a pribudla tiež nová fotovoltika. Celková spotreba primárnej energie sa má vďaka projektu znížiť o polovicu, zariadenie bude po novom využívať 12 percent energie z obnoviteľných zdrojov.



Rekonštrukciu zariadenia realizoval KSK prostredníctvom Energy Performance Contract (EPC) projektu. "Výhodou je, že nezvyšujeme svoj dlh, ale peniaze splácame z energetických úspor. Vďaka nim rekonštruujeme naše sociálne zariadenia, kde zavádzame najnovšie štandardy energetickej úspornosti. Kraj si tak plní svoje záväzky a povinnosti voči regiónu nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali takmer 5,4 milióna eur, rekonštrukciu budú splácať počas 15 rokov. Celkové garantované úspory na energiách budú podľa kraja minimálne na úrovni 30.000 eur, reálna úspora však má postupom času rádovo narastať.



Prostredníctvom EPC projektov KSK už rekonštruoval zariadenia Jasanima v Rožňave či Regina v Kráľovciach. Kraj by chcel podobným spôsobom obnoviť aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb, a to napríklad domovy sociálnych služieb Lidwina a Harmonia v Strážskom a Idea v Prakovciach.