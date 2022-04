V Rožňave otvorili výstavu fotografií Milana Kapustu z Tatier

Rožňava 26. apríla (TASR) – V galérii Baníckeho múzea v Rožňave v utorok otvorili výstavu oceňovaného fotografa a rodáka z Rožňavy Milana Kapustu s názvom Krásy Tatier a Slovenského krasu. Pre návštevníkov bude výstava prístupná do 3. júna. TASR o tom za múzeum informovala Gabriella Badin.



Ako pre TASR priblížil Kapusta, výstavu tvorí vyše 50 fotografií Tatier a Slovenského krasu vrátane snímok podzemia jaskýň. Výstava pozostáva z fotografií, ktoré Kapusta vyhotovil za uplynulých 25 rokov, no jej súčasťou budú i dobové fotografie z Rožňavy a okolia, kde spoločne s priateľmi začínal s horolezectvom a jaskyniarstvom. "Pri jaskyniarskej fotografii je dôležitá partia ľudí, ktorí sú ochotní ísť s vami do podzemia," dodal fotograf.



Milan Kapusta sa narodil v Rožňave, bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal práve vďaka horolezectvu. Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v Yosemitskom národnom parku či v Alpách.



"Ako amatérsky nadšenec fotografie získal ceny vo viacerých fotosúťažiach, od regionálnych cez celoštátne až po medzinárodné. Je nositeľom titulu Majster Zväzu slovenských fotografov," priblížila Badin. Ako prezradila, Kapustovu panorámu Tatier dostal darom aj pápež Ján Pavol II.



Kapusta je spoluautorom fotografií vo viacerých publikáciách. Za knihu Kras – Rožňava a okolie získal kolektív autorov v roku 2001 Cenu mesta Rožňava. V roku 2005 bola vydaná jeho publikácia Tatry a v roku 2016 vyšla kniha Tatry a kvety. Od roku 1994 je fotoreportérom TASR v Košiciach, kde aj žije.