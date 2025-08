V Rožňave otvorili výstavu kovačického insitného umenia

Rožňava 3. augusta (TASR) - V Gemerskom osvetovom stredisku (GOS), otvorili výstavu Svet kovačického insitného umenia. Výstava predstavuje výber z tvorby zakladateľov i súčasných predstaviteľov tohto smeru, ktorý je od decembra 2024 zapísaný do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. TASR o tom informovali z GOS.



Tento špecifický výtvarný prejav, je spojený s tvorbou neškolených umelcov, prevažne Slovákov žijúcich vo Vojvodine, v okolí obce Kovačica v Srbsku. „Je jedinečným svedectvom o každodennom živote, práci a zvykoch dedinského prostredia. Vznikol na prelome tradičného a moderného spôsobu života. Diela pôsobia ako spomienky ukotvené v čase - verné svetu, ktorý sa už možno pominul, no ich úprimná obraznosť stále oslovuje dnešného diváka,“ dodali z GOS.



Výstava, ktorú zostavila kurátorka Marija Raspir, bude prístupná verejnosti každý pracovný deň do 5. septembra 2025 od 9.00 do 15.00 h v Dome tradičnej kultúry Gemera.



„Výstava je zároveň upútavkou na Gemerský folklórny festival v Rejdovej, ktorý sa uskutoční v termíne 21. - 23. augusta a predstaví mnohé prvky nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Špeciálne miesto bude mať Vojvodinský dvor s ukážkami tvorby súčasných kovačických insitných maliarov,“ uvidela Anežka Kleinová, poverená riadením GOS.