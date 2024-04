V Rožňave predstavia výstavu karikatúr s názvom Život náš covidový

Rožňava 14. apríla (TASR) - V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave v pondelok (15. 4.) otvoria výstavu slovenských a českých karikaturistov s názvom Život náš covidový. Výstava má za cieľ návštevníkom prostredníctvom humorných ilustrácií pripomenúť obdobie pandémie koronavírusu. TASR o tom za rožňavskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



"Všetko sa to začalo tvorbou prvých kresieb v školských laviciach, kde som parodoval svojich spolužiakov a, samozrejme, tiež učiteľov. Postupne sa to začalo nabaľovať, až som zrazu mal plnú zásuvku," uviedol karikaturista a ilustrátor Roman Sika.



Výstava Život náš covidový má prostredníctvom prác karikaturistov humorne pripomenúť obdobie pandémie koronavírusu. Organizátori pracujú s myšlienkou, že smiech pôsobí ako ochrana proti záťažovým udalostiam a pomáha bojovať proti stresu, hnevu, úzkosti a depresii. Výstavu rožňavskej knižnici poskytli Mestské kultúrne stredisko (MsKS) a Galéria kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom.



"Teším sa, že sme sa v čase uzatvorených hraníc a izolácie touto výstavou prepojili s českými karikaturistami a mohli sme tak priniesť v ťažkých mesiacoch úsmev mnohým ľuďom," uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom Mária Volárová s tým, že výstava mala úspech už v niekoľkých mestách Slovenska.



Vernisáž výstavy slovenských a českých karikaturistov sa v priestoroch rožňavskej knižnice uskutoční v pondelok o 17.00 h. Výstava bude pre verejnosť bezplatne prístupná do 24. mája.