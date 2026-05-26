V Rožňave prinesie podujatie žiakom 20 športových stanovíšť
Tradičné podujatie zamerané na podporu zdravého životného štýlu detí a motiváciu k pravidelnému pohybu sa v stredu v Rožňave uskutoční na Námestí baníkov v čase od 8.30 do 13.30 h.
Autor TASR
Rožňava 26. mája (TASR) - V meste Rožňava sa v stredu (27. 5.) uskutoční v poradí 11. ročník podujatia Čo sa hýbe, to je živé, ktoré je zamerané na podporu zdravého životného štýlu detí. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave pripravil pre žiakov 20 športových stanovíšť i viaceré sprievodné aktivity. TASR o tom informovala vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Silvia Lengová.
„Deti dnes trávia čoraz viac svojho času pri obrazovkách mobilov, tabletov či počítačov, zatiaľ čo prirodzený pohyb sa z ich každodenného života postupne vytráca. Nedostatok fyzickej aktivity spolu s nesprávnymi stravovacími návykmi a nevhodnými príkladmi nás dospelých sa podpisuje pod rastúci počet detí s nadváhou a obezitou,“ skonštatovala Lengová s tým, že tento problém sa podľa odborníkov na Slovensku týka už približne štvrtiny dospievajúcich.
Tradičné podujatie zamerané na podporu zdravého životného štýlu detí a motiváciu k pravidelnému pohybu sa v stredu v Rožňave uskutoční na Námestí baníkov v čase od 8.30 do 13.30 h. Na akcii sa zúčastnia žiaci základných škôl i gymnázií z celého okresu. Pre súťažiace triedy budú pripravené športové a pohybové disciplíny na 20 stanovištiach i viaceré sprievodné nesúťažné aktivity.
„Cieľom nie je len súťažiť, ale najmä ukázať deťom, že pohyb môže byť zábavný, prirodzený a dostupný pre každého. Aj jednoduché a finančne nenáročné aktivity môžu výrazne prispieť k lepšiemu fyzickému aj psychickému zdraviu,“ doplnila Lengová s tým, že hlavným zámerom podujatia je, aby si žiaci odniesli pozitívny zážitok a motiváciu k aktívnemu využívaniu voľného času.
