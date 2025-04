V Rožňave sa konajú Župné dni, prinesú i tradičné stavanie mája

Rožňava 30. apríla (TASR) - V Rožňave sa v stredu konajú Župné dni, ktoré do mesta prinesú divadelné, hudobné i tanečné predstavenia. Súčasťou podujatia budú aj rôzne sprievodné aktivity či tradičné stavanie mája na Námestí baníkov.



Župné dni, organizované Košickým samosprávnym krajom, sa do Rožňavy presúvajú z Trebišova, kde séria podujatí začala 25. apríla. „Cieľom tohto podujatia je priblížiť ľuďom v regiónoch úlohy a kompetencie Košického kraja, ako aj ukázať kultúrnu pestrosť kraja. Chceme tiež nadviazať a poukázať na históriu Košickej župy spred 100 rokov,“ skonštatoval predseda kraja Rastislav Trnka.



V Rožňave sa Župné dni konajú na Námestí baníkov od 9.00 do 21.00 h. Pre návštevníkov sú pripravené predstavenia krajských kultúrnych organizácií, koncerty aj zábavné atrakcie. V Župnom kreatívnom mestečku na návštevníkov čakajú i tvorivé remeselné workshopy, ukážky cestárskej a hasičskej techniky či virtuálna vesmírna stanica. Novinkou tohtoročných Župných dní je špeciálna divadelná impresia Bábkového divadla Košického kraja s názvom Pirátska Odysea.



Súčasťou krajských slávností v Rožňave bude aj ukážka baníckych tradícií v podobe prijímania do baníckeho stavu či tradičné stavanie mája. „Stavanie mája patrí k obľúbeným tradíciám, ktoré sa v mnohých slovenských mestách a obciach zachovávajú dodnes. Tento zvyk predstavuje oslavu prírody, spoločenskej súdržnosti a folklórneho dedičstva,“ skonštatovala referentka pre kultúru a partnerské mestá mestského úradu v Rožňave Eva Hovorková.



Župné dni budú po Rožňave pokračovať aj v ďalších mestách Košického kraja. Počas nasledujúcich týždňov sa budú konať v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach, sériu podujatí ukončia 23. mája v Košiciach.