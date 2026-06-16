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V Rožňave sa končí historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia
Pomyselný návrat astronautov späť na Zem a slávnostný výstup posádky z izolovanej stanice je naplánovaný na 10.00 h.
Autor TASR
Rožňava 16. júna (TASR) - V areáli hvezdárne v Rožňave sa v utorok končí prvá slovenská simulovaná vesmírna misia. Študentský tím astronautov sa po týždni vracia z Analógovej stanice simulovaných vesmírnych misií Cosmic Region, v rámci podujatia je pripravený aj program pre širokú verejnosť.
Pomyselný návrat astronautov späť na Zem a slávnostný výstup posádky z izolovanej stanice je naplánovaný na 10.00 h. Popoludní sa uskutoční prednáška a prezentácia veliteľky misie Michaely Musilovej. Pripravené sú aj rôzne sprievodné aktivity, a to napríklad prechádzka vesmírom s využitím virtuálnej reality či prezentácia veľkorozmerných modelov vesmírnych telies.
Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia v Rožňave odštartovala 10. júna. Vybraný študentský tím strávil takmer týždeň na stanici simulovaných vesmírnych misií, ktorá pozostáva z troch prepojených modulov, a to vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. Infraštruktúra má simulovať podmienky na Marse a Mesiaci. Druhý tím študentov pôsobil v riadiacom centre v priestoroch rožňavskej hvezdárne.
Študenti v rámci misie realizovali svoj navrhnutý experiment, ktorý bol zameraný na preskúmanie vplyvu krátkodobého stresu spôsobeného prostredím na rast, fyziologické prejavy a nutričnú hodnotu rastlín. Plnili tiež úlohy veliteľky Musilovej, a to rôzne vedecké a geologické zadania či vychádzky do vesmíru v skafandri. Astronauti sa museli vysporiadať aj s núdzovými situáciami, napríklad vtedy, keď na stanici došlo ku kritickému úniku atmosféry a bola potrebná oprava plášťa stanice.
Pomyselný návrat astronautov späť na Zem a slávnostný výstup posádky z izolovanej stanice je naplánovaný na 10.00 h. Popoludní sa uskutoční prednáška a prezentácia veliteľky misie Michaely Musilovej. Pripravené sú aj rôzne sprievodné aktivity, a to napríklad prechádzka vesmírom s využitím virtuálnej reality či prezentácia veľkorozmerných modelov vesmírnych telies.
Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia v Rožňave odštartovala 10. júna. Vybraný študentský tím strávil takmer týždeň na stanici simulovaných vesmírnych misií, ktorá pozostáva z troch prepojených modulov, a to vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. Infraštruktúra má simulovať podmienky na Marse a Mesiaci. Druhý tím študentov pôsobil v riadiacom centre v priestoroch rožňavskej hvezdárne.
Študenti v rámci misie realizovali svoj navrhnutý experiment, ktorý bol zameraný na preskúmanie vplyvu krátkodobého stresu spôsobeného prostredím na rast, fyziologické prejavy a nutričnú hodnotu rastlín. Plnili tiež úlohy veliteľky Musilovej, a to rôzne vedecké a geologické zadania či vychádzky do vesmíru v skafandri. Astronauti sa museli vysporiadať aj s núdzovými situáciami, napríklad vtedy, keď na stanici došlo ku kritickému úniku atmosféry a bola potrebná oprava plášťa stanice.