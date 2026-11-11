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V Rožňave sa primátor M. Domik a poslanci MsZ ujali svojich funkcií
Novými tvárami v 13-člennom MsZ v Rožňave budú Ján Lach, Dávid Džačár, Levente Tárkányi a Gregor Gallo.
Autor TASR
Rožňava 11. novembra (TASR) - V meste Rožňava sa v stredu popoludní koná ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Svojich funkcií sa na nasledujúce roky ujali primátor Michal Domik i poslanci mesta, ktorých si občania zvolili v októbrových voľbách.
Ustanovujúce zasadnutie MsZ sa koná v priestoroch historickej radnice. Po oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta zložil slávnostný sľub primátor Michal Domik (nezávislý), ktorý Rožňavu vedie od roku 2018. V poradí tretí mandát obhájil so ziskom viac ako 53 percent hlasov. Vo svojom príhovore poďakoval občanom a voličom, ale tiež politickým oponentom.
„Vďaka vám som dnes silnejší, odolnejší, hlavne obozretnejší a pripravený byť ešte lepším primátorom. Som pripravený, plný síl a energie ďalej zveľaďovať Rožňavu a splniť svoj sľub, ktorý som občanom nedávno dal, že urobím všetko, aby sa mesto Rožňava stalo najkrajším mestom na celom Slovensku,“ povedal Domik.
Po primátorovi zložili sľub aj zvolení mestskí poslanci. Novými tvárami v 13-člennom MsZ v Rožňave budú Ján Lach, Dávid Džačár, Levente Tárkányi a Gregor Gallo. Dôveru od občanov opätovne dostali poslanci Michal Drengubiak, Miroslav Demény, Attila Kelecsényi, Zoltán Beke, Ondrej Bolaček, Róbert Kobezda, Zoltán Breuer, Ladislav Dávid a Matúš Bischof. Všetci okrem Bischofa (OKS) kandidovali ako nezávislí.
Primátor Rožňavy si za svojho viceprimátora zvolil Michala Drengubiaka, ktorý v tejto funkcii pôsobil aj doposiaľ. Zasadnutie MsZ v Rožňave ďalej pokračuje stanoveným programom, ktorý obsahuje body týkajúce sa zloženia jednotlivých komisií, harmonogramu zasadnutí orgánov mesta v roku 2027 či personálne otázky v dozorných komisiách mestských organizácií.
Ustanovujúce zasadnutie MsZ sa koná v priestoroch historickej radnice. Po oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta zložil slávnostný sľub primátor Michal Domik (nezávislý), ktorý Rožňavu vedie od roku 2018. V poradí tretí mandát obhájil so ziskom viac ako 53 percent hlasov. Vo svojom príhovore poďakoval občanom a voličom, ale tiež politickým oponentom.
„Vďaka vám som dnes silnejší, odolnejší, hlavne obozretnejší a pripravený byť ešte lepším primátorom. Som pripravený, plný síl a energie ďalej zveľaďovať Rožňavu a splniť svoj sľub, ktorý som občanom nedávno dal, že urobím všetko, aby sa mesto Rožňava stalo najkrajším mestom na celom Slovensku,“ povedal Domik.
Po primátorovi zložili sľub aj zvolení mestskí poslanci. Novými tvárami v 13-člennom MsZ v Rožňave budú Ján Lach, Dávid Džačár, Levente Tárkányi a Gregor Gallo. Dôveru od občanov opätovne dostali poslanci Michal Drengubiak, Miroslav Demény, Attila Kelecsényi, Zoltán Beke, Ondrej Bolaček, Róbert Kobezda, Zoltán Breuer, Ladislav Dávid a Matúš Bischof. Všetci okrem Bischofa (OKS) kandidovali ako nezávislí.
Primátor Rožňavy si za svojho viceprimátora zvolil Michala Drengubiaka, ktorý v tejto funkcii pôsobil aj doposiaľ. Zasadnutie MsZ v Rožňave ďalej pokračuje stanoveným programom, ktorý obsahuje body týkajúce sa zloženia jednotlivých komisií, harmonogramu zasadnutí orgánov mesta v roku 2027 či personálne otázky v dozorných komisiách mestských organizácií.