V Rožňave sa uskutoční siedmy ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov

Rožňava 21. októbra (TASR) - V meste Rožňava sa v stredu (23. 10.) uskutoční v poradí už siedmy ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie dôchodcom či iným zraniteľným skupinám poskytne užitočné informácie v oblasti zdravia a prevencie, pripravený je tiež sprievodný program. TASR o tom informovala Silvia Lengová, vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave.



"Cieľom projektu je vytvorenie priestoru poskytujúceho množstvo potrebných a užitočných informácií, ktoré sú zároveň pre komunitu seniorov dostupné aj bez peňazí. Vedľajším, no nie menej dôležitým, zámerom podujatia je aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocné," priblížila Lengová s tým, že cieľovou skupinou podujatia sú seniori a ťažko zdravotne postihnuté osoby.



V rámci podujatia sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov či o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. Súčasťou programu sú aj konzultácie s odborníkmi či sprievodné aktivity, a to napríklad meranie zraku či krvného tlaku, workshop i prezentácia umenia seniorov.



Rožňavský veľtrh pre seniorov sa uskutoční v stredu od 7.30 h v priestoroch spoločenskej sály mestského úradu na Šafárikovej ulici. Vstup na podujatie je bezplatný, pre účastníkov je zabezpečené aj občerstvenie.