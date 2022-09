V Rožňave sa začala rekonštrukcia DSS Jasanima za vyše 1,9 milióna eur

Rožňava 22. septembra (TASR) - V Domove sociálnych služieb (DSS) Jasanima odštartovali rekonštrukciu zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu za vyše 1,9 milióna eur. Práce financované z úveru od Európskej investičnej banky a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) budú trvať do jari 2023. KSK o tom informoval na svojej webstránke.



"Počas modernizácie v Rožňave dodávateľ odstráni z budovy hliníkový obvodový plášť, ktorý v súčasnosti nespĺňa normou požadované tepelno-technické parametre a významne sa podieľa na tepelných stratách objektu. Okrem toho čaká Jasanimu aj prestavba sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb imobilných osôb," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka. Ako dodal, kraj plánuje investovať do šiestich zariadení sociálnych služieb, v ktorých chce rekonštrukciou dosiahnuť úsporu energií.



Projekt zvýšenia energetickej efektívnosti DSS spočíva najmä v zateplení fasády, strechy a interiérových stropov, vo výmene okien a vchodových dverí. Súčasťou prác budú aj interiérové úpravy, výmena vzduchotechniky, stropných svietidiel či dvojice výťahov.



"Najväčšími nedostatkami budovy je mohutne opadávajúce a zdravie ohrozujúce vonkajšie obloženie objektu, pôvodné hliníkové okná často bez možnosti vetrania a otvárania, pričom nemajú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zatekajúca strecha. Realizáciou rekonštrukčných prác sa výrazne zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb a hlavne kvalita a bezpečnosť života našich prijímateľov," skonštatovala riaditeľka DSS Beáta Šlosárová.



Rekonštrukcia DSS s kapacitou pre 83 prijímateľov sociálnych služieb sa bude realizovať za plnej prevádzky. Interiérové stavebné práce sa budú vykonávať vždy len na jednom podlaží a klienti zariadenia budú počas prác presťahovaní do zvyšných poschodí, v ktorých sa v tom čase rekonštruovať nebude.