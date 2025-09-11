< sekcia Regióny
V Rožňave sa začína dvojdňové podujatie Deň baníkov
Program osláv bude najmä pre stredoškolských a vysokoškolských študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Maďarska.
Rožňava 11. septembra (TASR) - V Rožňave sa vo štvrtok začína dvojdňové podujatie Deň baníkov, ktoré prinesie tradičné banícke jedlá, diskusiu i exkurziu pre študentov. TASR o tom informovala Erika Hermélyi Gecelovská z Baníckeho múzea v Rožňave s tým, že začiatok je v areáli Zážitkového centra Sentinel.
Dodala, že program osláv bude najmä pre stredoškolských a vysokoškolských študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Maďarska. „Mladí účastníci podujatia budú mať možnosť spoznávať spoločnú banícku históriu a následne rozvíjať a obohatiť kultúrny dialóg oboch národov,“ objasnila.
Program Dňa baníkov sa uskutoční vo viacerých lokalitách. Okrem Zážitkového centra Sentinel sa bude konať aj pri Pamätníku baníckej práce. „Prejdeme sa aj banským náučným chodníkom Mních v Rakovnici a prvý deň ukončíme kultúrnym programom v Mestskom divadle Actores,“ spomenula.
Účastníci Dňa baníkov zároveň vzdajú poctu baníckej minulosti tohto regiónu. Na tejto spomienkovej akcii sa zúčastnia i členovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo a zástupcovia mesta Rožňava. Hlavnou úlohou pripravených aktivít bude podľa múzea poskytnúť ešte väčšie množstvo informácií k téme baníctva, a to z viacerých odlišných perspektív.
V piatok (12. 9.) bude podujatie prebiehať v obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Patriť bude téme tradičných remesiel neoddeliteľne spätých so životom baníkov. Počas diskusie budú študenti z oboch krajín pomenúvať tieto tradície ako spojivo, prostredníctvom ktorého je možné spoločne čeliť súčasným spoločenským výzvam. „Následne sa zúčastnia na ukážke týchto tradičných remesiel a budú si ich môcť aj vlastnoručne vyskúšať,“ pripomenulo múzeum.
Mesto pripomína, že baníctvo prinieslo Rožňave slávu, úspech a ekonomický rozvoj. Je neoddeliteľnou súčasťou jej histórie, čo si pripomínajú i v súčasnosti, a to oslavou Dňa baníkov.
