< sekcia Regióny
V Rožňave sa zrazili dve autá, medzi účastníkmi nehody boli i dve deti
Účastníkmi nehody bolo osem osôb.
Autor TASR
Rožňava 1. októbra (TASR) - K zrážke dvoch osobných áut došlo v utorok (30. 9.) večer na Šafárikovej ulici v Rožňave. Účastníkmi nehody bolo osem osôb, medzi nimi aj dve maloleté deti a tehotná žena. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc trom zraneným, ktorí boli následne odovzdaní záchranárom,“ uviedol HaZZ.
Hasiči zasahovali pri nahlásenej dopravnej nehode po 20.00 h. Zároveň vymedzili miesto udalosti, vykonali protipožiarne opatrenia, posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny a asistovali polícii pri dokumentovaní nehody.
„Po príchode na miesto hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc trom zraneným, ktorí boli následne odovzdaní záchranárom,“ uviedol HaZZ.
Hasiči zasahovali pri nahlásenej dopravnej nehode po 20.00 h. Zároveň vymedzili miesto udalosti, vykonali protipožiarne opatrenia, posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny a asistovali polícii pri dokumentovaní nehody.