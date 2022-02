V Rožňave schválili zákaz fajčenia v niektorých lokalitách mesta

Rožňava 11. februára (TASR) – Poslanci mesta Rožňava na štvrtkovom (10. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili zmeny vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o ochrane verejného poriadku, ktoré spočívajú aj v rozšírení zákazu fajčenia o niektoré lokality na verejných priestranstvách. Pre TASR to potvrdil primátor Michal Domik.



Zmena VZN zakazuje fajčenie v Póschovej záhrade, v parku na Námestí baníkov, v blízkosti hlavného vstupu do budovy mestského úradu či na pohrebiskách. Fajčenie tiež bude po novom zakázané v okolí Baníckej fontány a v okruhu 20 metrov od vstupov do zdravotníckych zariadení.



Podľa primátora má zmena vo VZN prispieť k väčšej ochrane nefajčiarov na verejných priestranstvách. "Póschová záhrada bola napríklad kompletne zrevitalizovaná, chodia tam mamičky s deťmi či dôchodcovia," vysvetlil Domik. Ako dodal, problémom je často i znečistenie frekventovaných lokalít cigaretovými ohorkami.



Porušovanie ustanovení vyplývajúcich z VZN je oprávnená riešiť rožňavská mestská polícia. Podľa primátora budú mestskí policajti riešiť porušovanie zákazu fajčenia najmä napomenutím. V prípade opakovaného porušenia však budú v budúcnosti udeľovať i blokové pokuty.