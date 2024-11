V Rožňave slávnostne ocenia najdlhšie slúžiaceho Mikuláša

Rožňava 23. novembra (TASR) - Mesto Rožňava pripravilo pre obyvateľov a návštevníkov trojdňové podujatie s názvom Vianoce v Rožňave, ktorého súčasťou bude rozsvietenie vianočných stromčekov i vianočné trhy. Na podujatí bude ocenený aj najdlhšie slúžiaci Mikuláš na Slovensku Štefan Gerža. TASR o tom informoval PR manažér mesta Róbert Šimko.



Vianoce v Rožňave odštartujú vo štvrtok 5. decembra popoludní postupným rozsvietením vianočných stromčekov v Nadabule, na sídliskách Vargovo pole, Juh, Podrákoš či stromčeka pri nemocnici. Hlavný program prvého dňa sa začne o 17.30 h príchodom Mikuláša na Námestie baníkov, nasledovať bude rozsvietenie vianočného stromčeka či mikulášska scénka v podaní Mestského divadla Actores.



"Jedinečným momentom tohtoročných vianočných osláv bude zápis do Knihy slovenských rekordov. Počas programu na Námestí baníkov bude slávnostne ocenený najdlhšie slúžiaci Mikuláš na Slovensku Štefan Gerža, ktorý si tento titul vyslúžil svojou päť dekád trvajúcou oddanosťou a láskou k tejto tradičnej postave. Tento rekordný zápis sa stane výnimočnou udalosťou a prinesie do Rožňavy kúsok slovenského rekordu," priblížila samospráva.



Súčasťou trojdňového podujatia budú aj vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia na hlavom rožňavskom námestí. Stánky s rôznymi výrobkami, občerstvením či remeselným tovarom budú prvé dva dni otvorené do 20.00 h a v sobotu 7. decembra do 13.00 h. "Trhy ponúknu obyvateľom a návštevníkom možnosť zakúpiť si vianočné dekorácie, ručne vyrábané darčeky, miestne špeciality a iné vianočné produkty," dodalo mesto.