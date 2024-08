V Rožňave vyhlásili súťaž výtvarnej fotografie s témou architektúry

Rožňava 23. augusta (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave vyhlásilo druhý ročník amatérskej súťaže výtvarnej fotografie. Témou pre tento rok je architektúra, záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť do konca roka. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



"Jedným z dôvodov, prečo sme vybrali toto zameranie, je naša zvedavosť, ako účastníci súťaže prostredníctvom svojich fotografií zaznamenajú statickosť dnešnej rýchlo meniacej sa doby. Tešíme sa na ich fotografie v akomkoľvek spojení s témou architektúry," uviedla kurátorka výtvarného umenia múzea Kristína Pakesová.



Verejnosť sa môže do súťaže prihlásiť e-mailovou prihláškou na adresu vytvarne.umenie@banmuz.sk. Všetky potrebné údaje vrátane technických požiadaviek pre súťažné fotografie sú dostupné na webovej stránke múzea, súťaž potrvá do konca aktuálneho kalendárneho roka.



"Výsledky budú vyhlásené v priebehu februára 2025. Víťazná fotografia bude vystavená v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave počas kalendárneho roka 2025," dodala Hermélyi Gecelovská.