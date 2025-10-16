< sekcia Regióny
V Rožňave vznikla analógová stanica simulovaných vesmírnych misií
Slávnostné otvorenie stanice v areáli rožňavskej hvezdárne na Lesnej ulici sa uskutoční v piatok o 17.00 h.
Autor TASR
Rožňava 16. októbra (TASR) - V areáli rožňavskej hvezdárne vznikla nová analógová stanica simulovaných vesmírnych misií s centrom riadenia, ktorá návštevníkom priblíži vesmírny výskum a život v extrémnych podmienkach mimo Zeme. Stanicu, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku, slávnostne otvoria v piatok (17. 10.). TASR o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).
Stanica simulovaných vesmírnych misií v areáli hvezdárne v Rožňave vznikla v rámci projektu Cosmic region – Kozmický región, KSK zámer podporil sumou 50.000 eur. „V priestoroch stanice budú prebiehať simulované misie, počas ktorých posádky analógových astronautov zažijú podmienky blízke životu na Mesiaci či Marse. Zistíme, ako sa žije mimo základne, ako vyzerá ich každodenný režim, komunikácia, spolupráca aj výzvy. Striedajúce sa tímy priblížia verejnosti to, čo nás všetkých fascinuje, ako sa ľudstvo pripravuje na život mimo Zeme,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Novovybudovaná stanica pozostáva z troch prepojených modulov, vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. V náročných podmienkach budú analógoví astronauti realizovať výskum a simulované misie, ktoré bude riadiť tím z kontrolného centra hvezdárne. Celý komplex umožní organizovať aj rôzne workshopy, prednášky, výskumné projekty a ďalšie aktivity pre študentov a verejnosť.
Kraj pri budovaní analógovej stanice simulovaných vesmírnych misií spolupracoval aj s astrobiologičkou Michaelou Musilovou, ktorá je i odbornou garantkou projektu. „Ako niekdajšia veliteľka viac než 30 simulovaných misií pre NASA a ESA viem, že podobné projekty majú obrovský vzdelávací aj inšpiračný dosah. Teší ma, že Slovensko sa stáva súčasťou svetovej analógovej komunity,“ uviedla Musilová.
Slávnostné otvorenie stanice v areáli rožňavskej hvezdárne na Lesnej ulici sa uskutoční v piatok o 17.00 h. Pripravené sú astro aktivity pre rodiny, sci-fi dramatizácia, prednáška vesmírneho architekta či večerný koncert.
