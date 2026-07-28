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V Rožňave zmodernizovali kotolňu nájomnej bytovky na Šafárikovej ulici
Bytovka na Šafárikovej ulici bola skolaudovaná v roku 1972 ako slobodáreň, nachádza sa v nej deväť dvojizbových a tri jednoizbové byty.
Autor TASR
Rožňava 28. júla (TASR) - Mesto Rožňava dokončilo ďalšiu etapu modernizácie bytového domu s nájomnými bytmi na Šafárikovej ulici. V uplynulom období prešla rekonštrukciou plynová kotolňa, ktorá už nespĺňala energetické normy a nároky na úsporu. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Bytovka na Šafárikovej ulici bola skolaudovaná v roku 1972 ako slobodáreň, nachádza sa v nej deväť dvojizbových a tri jednoizbové byty. Objekt v minulosti využívali sovietski, československí a neskôr slovenskí vojaci, armáda bytovku odovzdala mestu v roku 2005. Budova najskôr slúžila ako turistická ubytovňa, od konca roka 2008 ide o bytový dom so sociálnymi bytmi.
Nájomná bytovka prešla v roku 2018 komplexnou obnovou, ktorá zahŕňala zateplenie, úpravu strechy či výmenu rozvodov zdravotechniky a plynovodu. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj osadenie nových vstupných verí a výmena okien. Rekonštrukcia plynovej kotolne bola podľa mesta priamou reakciou na predchádzajúcu komplexnú obnovu bytovky, keďže kotolňa prestala spĺňať prísne energetické normy a neprinášala očakávané úspory.
Modernizácia kotolne stála 15.000 eur, samospráva projekt hradila z mestského rozpočtu. Ďalšie doplnkové výdavky boli hradené z fondu opráv a poplatkov za údržbu. Namontovaný bol kamerový systém za 1200 eur, vymenený bol aj domový vrátnik za 600 eur.
Rožňavská samospráva v súčasnosti pripravuje aj ďalšie investičné akcie v iných mestských bytových domoch. Zrekonštruovať chce spoločné rozvody a kanalizáciu v bytovom dome na Čučmianskej ulici 22, v nájomných bytoch na Okružnej 34 a 36 a Dúhovej ulici plánuje osadiť krycie striešky nad balkónmi na treťom poschodí, ako aj umožniť nájomcom inštaláciu klimatizácií.
„Aktuálne čakáme na stanovisko Ministerstva dopravy SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Nežiadame o peniaze, len sme podali žiadosť o povolenie na doplnenie týchto prvkov, keďže nájomné byty boli postavené z dotácie a úveru. Všetky ďalšie investície však závisia od finančných prostriedkov mesta a výšky tvorby fondu opráv,“ doplnil samostatný odborný referent správy obecných bytov Marian Baláž.
Bytovka na Šafárikovej ulici bola skolaudovaná v roku 1972 ako slobodáreň, nachádza sa v nej deväť dvojizbových a tri jednoizbové byty. Objekt v minulosti využívali sovietski, československí a neskôr slovenskí vojaci, armáda bytovku odovzdala mestu v roku 2005. Budova najskôr slúžila ako turistická ubytovňa, od konca roka 2008 ide o bytový dom so sociálnymi bytmi.
Nájomná bytovka prešla v roku 2018 komplexnou obnovou, ktorá zahŕňala zateplenie, úpravu strechy či výmenu rozvodov zdravotechniky a plynovodu. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj osadenie nových vstupných verí a výmena okien. Rekonštrukcia plynovej kotolne bola podľa mesta priamou reakciou na predchádzajúcu komplexnú obnovu bytovky, keďže kotolňa prestala spĺňať prísne energetické normy a neprinášala očakávané úspory.
Modernizácia kotolne stála 15.000 eur, samospráva projekt hradila z mestského rozpočtu. Ďalšie doplnkové výdavky boli hradené z fondu opráv a poplatkov za údržbu. Namontovaný bol kamerový systém za 1200 eur, vymenený bol aj domový vrátnik za 600 eur.
Rožňavská samospráva v súčasnosti pripravuje aj ďalšie investičné akcie v iných mestských bytových domoch. Zrekonštruovať chce spoločné rozvody a kanalizáciu v bytovom dome na Čučmianskej ulici 22, v nájomných bytoch na Okružnej 34 a 36 a Dúhovej ulici plánuje osadiť krycie striešky nad balkónmi na treťom poschodí, ako aj umožniť nájomcom inštaláciu klimatizácií.
„Aktuálne čakáme na stanovisko Ministerstva dopravy SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Nežiadame o peniaze, len sme podali žiadosť o povolenie na doplnenie týchto prvkov, keďže nájomné byty boli postavené z dotácie a úveru. Všetky ďalšie investície však závisia od finančných prostriedkov mesta a výšky tvorby fondu opráv,“ doplnil samostatný odborný referent správy obecných bytov Marian Baláž.