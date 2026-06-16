< sekcia Regióny
V Rožňave zrekonštruovali tri bytovky s nájomnými bytmi
Náklady na obnovu predstavovali takmer 1,6 milióna eur.
Autor TASR
Rožňava 16. júna (TASR) - Mesto Rožňava zrekonštruovalo 72 malometrážnych nájomných bytov na Jovickej ulici, ktoré sú určené pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov. Náklady na obnovu troch bytových domov predstavovali takmer 1,6 milióna eur. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Rekonštrukcia troch nájomných bytoviek na Jovickej ulici bola zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektov. „Obsahom rekonštrukcie bolo komplexné zateplenie bytových domov, to znamená výmena okien a balkónových dverí, zateplenie strechy a fasády a tiež sa zrekonštruoval bleskozvod,“ priblížil samostatný odborný referent správy obecných bytov Marian Baláž.
V rámci stavebných prác zasanovali aj loggie a zmodernizovali osvetlenie v spoločných priestoroch, realizovaná bola aj výmena elektrických rozvodov. Pribudli aj nové rozvody v jednotlivých bytových stúpačkách, termostaty a výťahy, zrekonštruované boli tiež spoločné priestory bytoviek.
Celkové náklady na rekonštrukciu nájomných bytov dosiahli takmer 1,6 milióna eur, samospráva projekt financovala prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Samotné práce sa začali v auguste 2024, stavba bola skolaudovaná na jar tohto roku.
Rožňavská samospráva tiež plánuje zrekonštruovať kotolňu na Šafárikovej ulici, kde má mesto ďalšie nájomné byty. V najbližšom období chce radnica obnoviť aj nájomné byty v Rožňavskej Bani, pribudnúť má i nová bytovka s desiatimi bytmi na Krátkej ulici.
Rekonštrukcia troch nájomných bytoviek na Jovickej ulici bola zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektov. „Obsahom rekonštrukcie bolo komplexné zateplenie bytových domov, to znamená výmena okien a balkónových dverí, zateplenie strechy a fasády a tiež sa zrekonštruoval bleskozvod,“ priblížil samostatný odborný referent správy obecných bytov Marian Baláž.
V rámci stavebných prác zasanovali aj loggie a zmodernizovali osvetlenie v spoločných priestoroch, realizovaná bola aj výmena elektrických rozvodov. Pribudli aj nové rozvody v jednotlivých bytových stúpačkách, termostaty a výťahy, zrekonštruované boli tiež spoločné priestory bytoviek.
Celkové náklady na rekonštrukciu nájomných bytov dosiahli takmer 1,6 milióna eur, samospráva projekt financovala prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Samotné práce sa začali v auguste 2024, stavba bola skolaudovaná na jar tohto roku.
Rožňavská samospráva tiež plánuje zrekonštruovať kotolňu na Šafárikovej ulici, kde má mesto ďalšie nájomné byty. V najbližšom období chce radnica obnoviť aj nájomné byty v Rožňavskej Bani, pribudnúť má i nová bytovka s desiatimi bytmi na Krátkej ulici.