V rožňavskej galérii vystavia diela z letných tvorivých táborov Rovás

Rožňava 19. novembra (TASR) – Galéria Baníckeho múzea v Rožňave predstaví v rámci výstavy eNRA 21 diela z letných tvorivých táborov medzinárodného spolku Rovás. Ako TASR informoval manažér kultúry múzea Róbert Šimko, návštevníci budú môcť obdivovať i samostatnú autorskú výstavu umeleckého maliara Otta Szabóa.



"Na výstave eNRA 21 si záujemcovia budú môcť pozrieť diela slovenských umelcov, ako aj tvorbu talentovaných umelcov z ďalších piatich krajín, ako Maďarsko, Poľsko, Anglicko, či dokonca Holandsko a Izrael," uviedla kurátorka fondu výtvarného umenia Baníckeho múzea v Rožňave Eva Lázárová. Vernisáž sa uskutoční v utorok (23. 11.), verejnosti bude prístupná od stredy (24. 11.) do 28. januára 2022.



Letné tvorivé tábory Rovás sa konajú na južnom Slovensku, na pôde Maďarskej univerzity výtvarných umení v obci Tihany i v rumunskej Transylvánii nepretržite už od roku 1994. Do táborov prichádzajú pozvaní umelci aj so svojimi študentmi, kde ich vedú k umeleckej činnosti a spoločnej tvorbe.



V priestoroch Galérie Baníckeho múzea budú môcť návštevníci obdivovať aj samostatnú výstavu košického umeleckého maliara Otta Szabóa. Hlavnou témou jeho maliarskeho a grafického umenia je človek 21. storočia či vzťah spoločnosti a jedinca.