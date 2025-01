V rozpočtovom provizóriu aj bratislavská Karlova Ves

Bratislava 25. januára (TASR) - Jednou z bratislavských mestských častí, ktoré sú v rozpočtovom provizóriu, je aj Karlova Ves. Dôvodom je pozmeňujúci návrh poslaneckého klubu Team Bratislava k rozpočtu na rok 2025, ktorý vlani v decembri schválilo miestne zastupiteľstvo. Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej je v rozpore so zákonom, preto ho nepodpísala. Poslanecký klub svoj návrh, ktorý predstavili až na zastupiteľstve, obhajuje, problém v ňom nevidí.



"V prípade pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov k rozpočtu bol identifikovaný rozpor so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Starostka ho musela pozastaviť. Podpisom by sa zaviazala k úkonom, ktoré sú v rozpore so zákonom," uviedol pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Pripomenul, že starosta má právo pozastaviť uznesenie obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je pre obec, v tomto prípade mestskú časť, nevýhodné alebo odporuje zákonu. Toto právo pritom nie je podmienené nutnosťou podrobne ho odôvodňovať poslancom, rovnako tak ako poslanci nemusia odôvodňovať starostovi svoje pozmeňovacie návrhy.



Starostka zároveň vo videu na sociálnej sieti poznamenala, že poslanci nesú pri rozhodovaní morálnu, prípadne politickú zodpovednosť voči voličom, ona však nesie zodpovednosť aj v rovine právnej. Hovorí o politickej negramotnosti. "Začalo sa to sériou nekvalifikovaných a nekvalitných poslaneckých uznesení, z ktorých niektoré boli v rozpore s viacerými zákonmi a niektoré priam nevykonateľné. Pokračovalo to decembrovým nezákonným pozmeňovacím návrhom," vyhlásila Čahojová. Mrzí ju, že mestská časť zatiaľ nemôže pristúpiť k dôležitým či časovo naliehavým pripraveným projektom, napríklad v oblasti školstva.



Poslanecký klub Team Bratislava považuje takýto krok starostky za nedôvodný a nezodpovedný. "Provizórium nie je absolútne dôvodné a ani adekvátne. Naopak, je pre Karlovu Ves poškodzujúce, nakoľko sú ním ohrozené veľmi dôležité investície financované z externých zdrojov," uviedol pre TASR poslanec Martin Vician. Spomenul pritom viaceré rekonštrukcie v školských objektoch.



Pozmeňovací návrh obhajuje. Zvýšil podľa neho výdavky na opravy chodníkov a ciest, z ktorých niektoré sú vo veľmi zlom stave. Zároveň navýšenia položky miezd upravili na päť percent oproti roku 2024. Chod úradu je podľa neho bez problémov zaručený a všetky zákonné záväzky zamestnancov, a teda navýšenia ich miezd, sú v rozpočte dostatočne kryté. Zároveň kritizuje, že doteraz úrad neuviedol, v čom údajný rozpor spočíva. "Moju žiadosť o sprístupnenie tejto informácie o slobodnom prístupe k informáciám úrad zamietol," poznamenal Vician. Na margo toho hovorca poznamenal, že infozákon ale neslúži na vykladanie zákonov.



V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi vedením miestneho úradu so zástupcami väčšinového poslaneckého klubu. Snahou je nájsť dohodu na schválení rozpočtu na februárovom miestnom zastupiteľstve, ktorý by podľa úradu netrpel chybami protizákonnosti, neochromil by kľúčové investície ani funkčnosť úradu a zároveň by zohľadňoval potreby Karlovej Vsi i priority zastupiteľstva.



"Ak by sa poslanci rozhodli prehlasovať veto starostky a schválili by rozpočet s pôvodným pozmeňovacím návrhom, starostka by nemohla protiprávne rozpočtové operácie aj tak vykonať. Mala by sa obrátiť na prokuratúru, respektíve na súd, aby posúdil súlad takto schváleného rozpočtu so zákonom," doplnil Heldes.



Poslanecký klub odkázal, že hodlá vo svojej pozícii v súvislosti s nutnosťou realizácie dôležitých investícií zotrvať a rozšíriť ich.