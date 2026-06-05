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V R.Sobote vystavujú portrét zakladateľa múzea J. Fábryho
János Fábry bol prírodovedec, botanik, pedagóg, múzejník i organizátor kultúrneho a spoločenského života.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. júna (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú počas júna nedávno zreštaurovaný portrét zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jánosa Fábryho. Vystavované dielo bude v budúcnosti zaradené aj do koncepcie novej stálej expozície, na ktorej zriadení inštitúcia v tomto období pracuje. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.
János Fábry bol prírodovedec, botanik, pedagóg, múzejník i organizátor kultúrneho a spoločenského života. Narodil sa v roku 1830 v Lučenci, neskôr študoval v Banskej Štiavnici, Prešove i vo Viedni. Od roku 1854 pôsobil ako profesor na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote.
„K počiatkom jeho zberateľskej činnosti patrí zbieranie botanického, zoologického, mineralogického a historického materiálu. Na gymnáziu založil zbierku starožitností a mincí, ktorá už od svojho vzniku niesla názov múzeum,“ priblížila Tóth.
Fábry položil základy Gemerského župného múzea v Rimavskej Sobote v roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Stal sa tiež prvým riaditeľom novovzniknutého múzea, inštitúciu viedol do svojej smrti v roku 1907.
Fábryho portrét v zbierkach GMM je olejomaľbou, ktorá zakladateľa múzea zobrazuje v čiernom obleku s bielou košeľou, čiernou kravatou a okuliarmi. V pravej ruke drží knihu v hnedej väzbe. Múzeu sa obraz podarilo nedávno zreštaurovať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia.
„Zbierkovému predmetu sa podarilo prinavrátiť jeho pôvodné výtvarné kvality a historickú hodnotu. Zreštaurované dielo plánujeme zaradiť aj do koncepcie pripravovanej novej stálej expozície, v ktorej bude mať János Fábry, ako kľúčová osobnosť histórie múzea, nezastupiteľné miesto,“ doplnila Tóth.
János Fábry bol prírodovedec, botanik, pedagóg, múzejník i organizátor kultúrneho a spoločenského života. Narodil sa v roku 1830 v Lučenci, neskôr študoval v Banskej Štiavnici, Prešove i vo Viedni. Od roku 1854 pôsobil ako profesor na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote.
„K počiatkom jeho zberateľskej činnosti patrí zbieranie botanického, zoologického, mineralogického a historického materiálu. Na gymnáziu založil zbierku starožitností a mincí, ktorá už od svojho vzniku niesla názov múzeum,“ priblížila Tóth.
Fábry položil základy Gemerského župného múzea v Rimavskej Sobote v roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Stal sa tiež prvým riaditeľom novovzniknutého múzea, inštitúciu viedol do svojej smrti v roku 1907.
Fábryho portrét v zbierkach GMM je olejomaľbou, ktorá zakladateľa múzea zobrazuje v čiernom obleku s bielou košeľou, čiernou kravatou a okuliarmi. V pravej ruke drží knihu v hnedej väzbe. Múzeu sa obraz podarilo nedávno zreštaurovať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia.
„Zbierkovému predmetu sa podarilo prinavrátiť jeho pôvodné výtvarné kvality a historickú hodnotu. Zreštaurované dielo plánujeme zaradiť aj do koncepcie pripravovanej novej stálej expozície, v ktorej bude mať János Fábry, ako kľúčová osobnosť histórie múzea, nezastupiteľné miesto,“ doplnila Tóth.