V Rudlovej návštevníci spoznajú diela miestnych tvorivých umelcov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Ich diela vznikajú potichu, v dielňach, bytoch či záhradách.

Autor TASR
Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - V Agitačnom stredisku v Rudlovej, časti mesta Banská Bystrica, sa v sobotu o 17.00 h uskutoční podujatie Doma nie je nikto prorokom. Návštevníci spoznajú tvorivých ľudí z umeleckého remesla a výtvarného umenia, ktorí žijú v starej Rudlovej a Sásovej. Informovali o tom organizátori Spoločenstvo Rudlová-Sásová a občianske združenie Rudlová dedina.

Ako tvrdia organizátori, väčšina ľudí o práci a tvorbe miestnych umelcov ani netuší. Ich diela vznikajú potichu, v dielňach, bytoch či záhradách.

„Nie každý človek rozumie výtvarnému dielu, ale nie každý rozumie aj hudbe. Nejde o to, či sme odborníci na výtvarné alebo akékoľvek iné umenie, ale ide o to, čo v nás akákoľvek tvorba emočne vyvoláva. Umelci netvoria pre kritické poroty, umenie a remeselná tvorba je tvorená pre radových konzumentov, preto chceme ich tvorbu priblížiť širokej verejnosti,“ uviedli organizátori.
