V Rudlovej návštevníci spoznajú diela miestnych tvorivých umelcov
Ich diela vznikajú potichu, v dielňach, bytoch či záhradách.
Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - V Agitačnom stredisku v Rudlovej, časti mesta Banská Bystrica, sa v sobotu o 17.00 h uskutoční podujatie Doma nie je nikto prorokom. Návštevníci spoznajú tvorivých ľudí z umeleckého remesla a výtvarného umenia, ktorí žijú v starej Rudlovej a Sásovej. Informovali o tom organizátori Spoločenstvo Rudlová-Sásová a občianske združenie Rudlová dedina.
„Nie každý človek rozumie výtvarnému dielu, ale nie každý rozumie aj hudbe. Nejde o to, či sme odborníci na výtvarné alebo akékoľvek iné umenie, ale ide o to, čo v nás akákoľvek tvorba emočne vyvoláva. Umelci netvoria pre kritické poroty, umenie a remeselná tvorba je tvorená pre radových konzumentov, preto chceme ich tvorbu priblížiť širokej verejnosti,“ uviedli organizátori.
„Nie každý človek rozumie výtvarnému dielu, ale nie každý rozumie aj hudbe. Nejde o to, či sme odborníci na výtvarné alebo akékoľvek iné umenie, ale ide o to, čo v nás akákoľvek tvorba emočne vyvoláva. Umelci netvoria pre kritické poroty, umenie a remeselná tvorba je tvorená pre radových konzumentov, preto chceme ich tvorbu priblížiť širokej verejnosti,“ uviedli organizátori.