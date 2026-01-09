< sekcia Regióny
V RUKÁCH POLÍCIE: Vodič bol nadrogovaný, po spolujazdcovi pátrali
V oboch prípadoch navrhli policajti väzobné stíhanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bánovce nad Bebravou 9. januára (TASR) - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili policajti z Bánoviec nad Bebravou 47-ročného vodiča. Jazdil v čase zákazu a navyše pod vplyvom omamných látok. U 34-ročného spolujazdca, po ktorom bolo vyhlásené pátranie, našli policajti takmer 50 gramov metamfetamínu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič bol podrobený orientačnej skúške na zistenie prítomnosti omamných látok, test bol pozitívny. Následný odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení potvrdil prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu, extázy a THC. Lustráciou bolo zistené, že vodič viedol uvedené vozidlo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ doplnila hovorkyňa s tým, že policajti vodičovi ďalšiu jazdu zakázali.
Ako dodala, 34-ročný spolujazdec cudzej štátnej príslušnosti mal v bunde 48 gramov metamfetamínu a plastové vrecká a injekčné striekačky s neznámymi látkami. Po mužovi pátrala polícia.
„Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý cudzinca obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Vo vozidle počas prehliadky zaistili viaceré veci, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti,“ uviedla Klenková s tým, že v oboch prípadoch navrhli policajti väzobné stíhanie.
„Vodič bol podrobený orientačnej skúške na zistenie prítomnosti omamných látok, test bol pozitívny. Následný odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení potvrdil prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu, extázy a THC. Lustráciou bolo zistené, že vodič viedol uvedené vozidlo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ doplnila hovorkyňa s tým, že policajti vodičovi ďalšiu jazdu zakázali.
Ako dodala, 34-ročný spolujazdec cudzej štátnej príslušnosti mal v bunde 48 gramov metamfetamínu a plastové vrecká a injekčné striekačky s neznámymi látkami. Po mužovi pátrala polícia.
„Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý cudzinca obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Vo vozidle počas prehliadky zaistili viaceré veci, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti,“ uviedla Klenková s tým, že v oboch prípadoch navrhli policajti väzobné stíhanie.