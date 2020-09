V Rusovciach sa bude opäť cestovať do čias Rímskej ríše

Bratislava 11. septembra (TASR) – V bratislavských Rusovciach sa v sobotu (12. 9.) návštevníci opäť vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Konať sa tam bude totiž 23. ročník medzinárodného historického podujatia Rímske hry – Limes Day 2020. Podujatie sa však pre tohtoročnú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom a pre opatrenia z toho vyplývajúce vráti do komornej atmosféry Múzea Antická Gerulata Rusovce.



Dramaturgia programu je postavená na umeleckých obrazoch a lepšej predstavivosti o fungovaní a obyvateľoch Gerulaty. Prispieť k tomu má aj program Mysteriózne prechádzky po Gerulate. "Kamene z lapidária vyzradia myšlienky navždy zapísané, často len ich fragmenty, o starovekom myslení ľudí, o ich úcte k božstvám na zachovaných kamenných pamiatkach – stélach a votívnych oltároch," približuje Beáta Husová, vedúca oddelenia komunikácie Múzea mesta Bratislavy (MMB).



Novinkou bude veľké pátranie detí s legionárom Avitom, ktorý reálne žil v Gerulate v 2. storočí nášho letopoču. Pátranie nesie názov Gerulata ukrýva poklad a deti sa počas neho hravou formou dozvedia tie najpodstatnejšie veci nielen o Gerulate, ale aj celej Rímskej ríši. Pripravené sú tri vstupy, a to o 11.00, 14.00 a 16.00 h, v jednej skupine bude môcť byť maximálne 20 detí. Chýbať nebude ani Rímska škôlka.



Podujatie obohatí aj virtuálna cyklocesta po rímskych pamiatkach na trase Bratislava, Devín, Hainburg, Bad Deutsch Altenburg, Petronell Carnuntum, Edelstal, Kittsee s konečnou zastávkou v Rusovciach Gerulate. Diváci sa prostredníctvom nej dozvedia zaujímavosti o rímskej hranici Limes Romanus na Dunaji v rámci cezhraničnej cyklotúry, ktorá sa však tentoraz z dôvodov pandémie nemôže uskutočniť so zvyčajnou účasťou cyklistov.



Archeologické výskumy v Rusovciach odkryli podľa dostupných informácií minimálne štyri stavebné etapy datované v 1. až 4. storočí nášho letopočtu a množstvo najrozmanitejších archeologických nálezov. Vojenskou jednotkou v Gerulate od začiatku 2. storočia nášho letopočtu bola jazdecká jednotka ALA I Cannanefatum. Nálezy tehál, ale aj iné pamiatky informujú tiež o prítomnosti ďalších vojenských jednotiek rímskej armády. Najpočetnejšie sú zachované kolky X. légie či XV. légie. Sú tiež doklady o pôsobení jednotiek II. légie, V. kohorty, XVIII. kohorty a I. jazdeckej kohorty lukostrelcov.



Podujatie sa začína o 10.00 a potrvá do 20.00 h.