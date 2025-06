V Rusovciach sa koná sympózium o historickom skle a súčasnom sklárstve

Bratislava 5. júna (TASR) - Divadlo Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach je vo štvrtok dejiskom Sympózia o historickom skle a súčasnom sklárstve na Slovensku 2025. Odborné podujatie je organizované pri príležitosti zápisu prvku „Ručná sklárska výroba“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v januári tohto roka. Ako informujú organizátori, podujatie zároveň tvorí súčasť interdisciplinárneho sympózia História skla „2025“.



Podujatie určené všetkým, čo s ručnou výrobou skla prichádzajú do kontaktu, najmä výrobcom vrátane umelcov a zušľachťovateľom skla za studena, archeológom, historikom, kurátorom, šíriteľom prvku, remeselníkom i ďalším odborníkom so spoločenských i prírodných disciplín na Slovensku ponúka bohatý a tematicky rozmanitý program zameraný na prepojenie minulosti a súčasnosti sklárstva. Tvoria ho odborné prednášky a diskusie, okrúhly stôl s účasťou odborníkov z oblasti histórie, archeológie a súčasnej sklárskej výroby. V programe figurujú aj projekcie filmov so sklárskou tematikou, živá ukážka tradičných technológií výroby skla, prezentácia sklárskych majstrov a dielní, prezentácia archeologických nálezov a múzeí a tiež posterové výstavy.



„Ide o výnimočné multidisciplinárne sympózium zamerané na odbornú diskusiu k archeologickým nálezom a histórii skla, ktoré oslavuje tradíciu a majstrovstvo ručnej sklárskej výroby na Slovensku,“ približujú organizátori podujatie, ktoré má za cieľ podporiť záujem odbornej verejnosti o spracovanie historického skla a ručnú sklársku výrobu. Je tiež príležitosťou stretnúť sa s odborníkmi, vedcami a tvorcami stojacimi za uchovávaním a ďalším rozvojom ručnej sklárskej výroby ako dôležitého prvku nášho kultúrneho dedičstva.



Sympózium organizujú Slovenská archeologická spoločnosť (SAS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pri SAS pri SAV, SĽUK a Slovenská sklárska spoločnosť.