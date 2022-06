V Ružinove a v Starom Meste majú tiež nárok na nižšiu cenu tepla

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 27. júna (OTS) - Poslanci oboch mestských častí budú v utorok 28. júna rozhodovať o novom prevádzkovateľovi svojich sekundárnych rozvodov tepla. Svojim hlasovaním môžu zabezpečiť najnižšiu cenu tepla v Bratislave aj svojim obyvateľom. Obyvatelia Ružinova a Starého Mesta dnes platia za teplo o 20 % resp. o 26 % viac ako obyvatelia iných mestských častí, ktorí odoberajú teplo od štátneho teplárenského holdingu.MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) je najväčší výrobca a dodávateľ tepla na Slovensku a v súčasnosti v hlavnom meste zásobuje teplom viac ako 60-tisíc domácností, desiatky škôl, viacero zdravotníckych zariadení a objektov občianskej vybavenosti.V mestských častiach Bratislava Staré Mesto a Ružinov aktuálne hľadajú nového prevádzkovateľa svojich rozvodov. Dôvodom je najmä nespokojnosť obyvateľov s vysokou cenou ako aj potreba modernizácie viac ako 50-ročných rozvodov.Vedenie mestských častí sa obrátilo na MHTH so žiadosťou o ponuku stať sa dlhodobým partnerom – nájomcom rozvodov, ktorý okrem trvalo najnižšej ceny tepla zabezpečí aj ich rekonštrukciu.“ vysvetľuje Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ MHTH.Skupina ENGIE, ktorej v Ružinove končí zmluva na prenájom sekundárnych rozvodov a ktorej Mestská časť Staré Mesto chce obdobnú zmluvu vypovedať, namieta postup, ktorý vedenia oboch mestských častí zvolili pre výber nového partnera. Ten spočíva v uplatnení inštitútu tzv. osobitného zreteľa, kedy je možné, v odôvodnených prípadoch, využiť pre výber zmluvného partnera aj v oblasti nájmu rozvodov tepla v majetku obce.dodáva Červenka.ENGIE sa vo svojich argumentoch domáha verejnej súťaže napriek tomu, že jediným dodávateľom tepla z primárnych rozvodov je práve MHTH. V prípade, že by aj súťažou bol vybraný iný subjekt, ten by len cenu tepla z MHTH navýšil o dodatočné náklady a zisk. Súčasný prevádzkovateľ sa z tohto pohľadu len snaží konzervovať súčasný stav, na ktorý cez vyššiu cenu tepla doplácajú obyvatelia.