V Ružinove aktivizovali kapacity núdzového ubytovania pre utečencov

Bratislava 14. marca (TASR) – V bratislavskom Ružinove aktivizovali kapacity svojho núdzového ubytovania. Nejde o dlhodobé ubytovanie. Mestská časť takto reagovala na pokyn Okresného úradu (OÚ) v Bratislave, ktorý v rámci kraja zastrešuje ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. Kapacity, ktoré má štát na tento účel k dispozícii, mali byť totiž už naplnené. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Od piatkového popoludnia hlási okresný úrad naplnenie ubytovacích kapacít v Bratislave, ktoré má k dispozícii štát pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Aktivizoval aj núdzové ubytovania, ktoré majú na starosti mestské časti v rámci civilnej ochrany," skonštatoval Chren.



Cieľom je poskytnúť strechu nad hlavou a základnú hygienu pre ľudí, ktorí sa náhle ocitli v núdzi. Zväčša sa na to využívajú napríklad telocvične. "Aby sme neblokovali žiadnu našu školu, núdzové ubytovanie sme presťahovali do domu kultúry," priblížil Chren. Do jednej zo sál tak pribudli desiatky postelí, ale aj perín, uterákov a ďalších potrebných vecí vrátane jedla.



Už cez víkend sa v núdzovom centre najedli a umyli prví utečenci, niektoré rodiny tam zostali aj spať. Medzi prvými bola mama so 14-ročnou dcérou z Charkova. "Dva dni ukrývania sa v metre, potom štyri dni strastiplnej cesty, kým si konečne mohli dopriať sprchu, teplé jedlo a 'luxusné' ubytovanie na staršej nemocničnej posteli v baletnej sále," poznamenal Chren.



Starosta vníma, že medzi obyvateľmi Ružinova je veľa tých, ktorí sú ochotní pomôcť. Odporúča im, aby si ochotu šetrili aj na neskôr, keď bude potrebnej viac pomoci. Ak sa počet utečencov bude tento týždeň zvyšovať, mestská časť bude organizovať "mikrozbierky" konkrétnych potrebných vecí či dobrovoľníkov. Zdravotníci, ľudia, ktorí hovoria po ukrajinsky, a tí, ktorí dokážu pomôcť s dlhodobým ubytovaním, sa mestskej časti môžu stále hlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy pomoc@ruzinov.sk.



Mestskej časti sa aj vďaka pomoci zo strany obyvateľov podarilo za posledné dva týždne ubytovať viac ako 150 utečencov z Ukrajiny, najmä matky s deťmi. Koncom minulého týždňa bolo zároveň v ružinovských miestnych školách prihlásených aj 63 ukrajinských detí.