V Ružinove bude materiálna zbierka pre pomoc útulku Depaul Slovensko

Bratislava 9. novembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove bude v druhej polovici novembra materiálna zbierka pre pomoc útulku neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova v Bratislave. Do Domu kultúry (DK) Ružinov bude možné priniesť oblečenie, niektoré druhy potravín či hygienické potreby. Zbierka bude od 15. do 30. novembra.



"Zima pre ľudí bez domova začína už na jeseň. V noci sa teploty pohybujú okolo nula stupňov Celzia. V našich nízkoprahových zariadeniach vnímame zvýšený počet klientov a záujem o sociálne služby. Chceli by sme preto pozvať verejnosť k pomoci," uviedla pre TASR Dominika Uhlárová z neziskovej organizácie.



Priniesť bude možné deky, uteráky, posteľné plachty, mužské zimné alebo jesenné bundy, mužské tenisky alebo zimné topánky (nie lakovky), ale tiež paštéty, cukor, čaj, instantnú kávu či sladkosti akéhokoľvek druhu. Žiadané sú aj peny na holenie, jednorazové žiletky na holenie a papierové vreckovky. V prípade oblečenia však netreba zabúdať na to, aby bolo vhodné na nosenie.



"Ľudia, ktorým sa snažíme touto zbierkou pomôcť, si vážia všetko, čím sa im rozhodnete pomôcť. Napriek tomu sa pri balení oblečenia vždy na konkrétny kus pozrime a ak by sme si to už neobliekli my, nie je to vhodné ani na darovanie," pripomína mestská časť na svojom webe. Odporúča tiež nenosiť veci mimo zoznamu.



Nezisková organizácia zároveň pripomína, že možností, ako sa dá ľuďom bez domova pomôcť, je veľa. Každý môže pritom začať už len zvýšením všímavosti k ľuďom na ulici. Vítaná je tiež materiálna pomoc, ktorú aktuálne potrebujú pre chod zariadení. Ďalšou z možností adresnej pomoci je adopcia postele v našich zariadeniach na stránke www.adoptujsipostel.sk. "Môžete darovať nielen teplo a bezpečie, ale aj podporiť ľudí v návrate do spoločnosti," podotkla Uhlárová.



Materiálnu pomoc bude možno doniesť do DK Ružinov počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h.