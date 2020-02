V Ružinove bude možný voľný výbeh psov aj mimo oplotených areálov

Bratislava 5. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov vytvára väčší priestor pre psíčkarov, voľný pohyb psov bez vôdzky bude po novom možný aj v niektorých lokalitách mimo oplotených výbehov. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mestská časť tak "zlegalizuje" niektoré už v súčasnosti využívané neoplotené priestranstvá, na ktorých bol doteraz voľný výbeh psov zakázaný, avšak nerešpektovaný.



"Jedna z obrovských tém v každej samospráve je večný súboj psíčkarov a nepsíčkarov. Chceme to riešiť zlepšením pravidiel. Dnes sú pravidlá v Ružinove nastavené tak, že voľný výbeh psov je len v oplotených výbehoch, všade inde by mal byť pes na vôdzke, čo skoro nikto nerešpektuje," uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.



Popri zvyšovaní počtu oplotených výbehov pre psy preto mestská časť pristupuje k vytvoreniu neplotených voľných výbehov. Ide o osem lokalít, ktoré už v súčasnosti majitelia psov využívajú a nechodí tadiaľ veľa peších. Výnimkou bude len výbeh na Prievozskej ulici, ktorý bude oplotený, keďže sa nachádza v blízkosti frekventovanej cesty. Zoznam všetkých lokalít, kde bude legálne venčenie psa bez vôdzky, je zverejnený na webovej stránke.



Starosta však upozorňuje, že naďalej bude platiť povinnosť majiteľa zabezpečiť čistotu a odpratávať psie exkrementy. Osadených bude preto viac smetných košov, pribudnú tiež informačné tabule a lavičky. Do budúcna nie je vylúčené rozširovanie takýchto plôch, ak s tým budú obyvatelia súhlasiť.



Ružinov mal donedávna zároveň tri oplotené výbehy pre psy, a to na Astronomickej, Syslej a Tomášikovej ulici. Najnovší pribudol v parku pred Paneurópskou vysokou školou na Tomášikovej ulici a je súčasťou konceptu ružinovského bulváru. V priebehu roka sa plánuje okrem iného osadenie prírodných prvkov pre agility, pribudnúť by mali aj lavičky, pitná fontánka či altánok. Niektoré práce financuje mestská časť, iné sú v réžii hlavného mesta.