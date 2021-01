V Ružinove budú testovať aj cez víkendy, avšak za poplatok

Bratislava 1. januára (TASR) – V bratislavskom Ružinove sa na odbernom mieste, ktoré je zriadené v budove miestneho úradu na Mierovej ulici, bude testovať na ochorenie COVID-19 aj počas víkendov. Mestská časť tak reaguje na stále enormný záujem o testovanie, ktorý najmä počas sviatkov prekračuje možné kapacity. Starosta Ružinova Martin Chren však upozorňuje, že víkendové testovanie ide v inom režime a je spoplatnené 25 eurami.



"Neprispieva naň štát, aj testy treba komerčne kúpiť, aj príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu sú vyššie. Preto, žiaľ, test cez víkend nemôže byť zadarmo, mobilné odberné miesto musí vyberať príspevok na úhradu nákladov," približuje na sociálnej sieti Chren. Bezplatné testovanie zostáva na tomto odbernom mieste počas pracovných dní, rovnako počas pracovných dní aj na druhom odbernom mieste zriadenom v Dome kultúry Ružinov.



Víkendovým testovaním sa vychádza podľa starostu v ústrety všetkým, ktorí napríklad nechcú stáť v radoch alebo potrebujú test hneď, napríklad pri príznakoch a nechcú alebo nemôžu čakať do pracovného dňa na štátne testy. V pláne je tiež zriadiť pre víkendové testovanie možnosť objednať sa na presný čas, či už telefonicky alebo elektronicky. Podľa starostu je na to potrebných ešte pár dní. "Jednotný systém na objednávanie sa plánuje spustiť aj štát," poznamenal Chren.



Mobilné odberové miesto v budove miestneho úradu, v priestoroch bývalej ambulancie všeobecného lekára, bude počas víkendov otvorené od 10.00 do 19.00 h. Prestávka na obed a dezinfekciu je naplánovaná od 14.00 do 15.00 h.