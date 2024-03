V Ružinove chcú stavať polyfunkčný areál za 25 miliónov eur

Bratislava 26. marca (TASR) - V bratislavskom Ružinove plánujú postaviť polyfunkčný areál, ktorý sa má skladať z objektov so štyrmi až deviatimi nadzemných podlažiami. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť Grafobal Group development, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na približne 25 miliónov eur.



"Polyfunkčný objekt Patio na Hraničnej ulici je situovaný na pozemku, ktorý je súčasťou stabilizovaného územia s potenciálom nadmestského významu," uviedol navrhovateľ v zámere. Objekt má byť napojený na výpadovku Gagarinova cez ulice Mierová a Hraničná. Susedí so zdravotníckym zariadením, priemyselným areálom aj s administratívnymi budovami.



"Bezprostredné okolie je charakteristické zástavbou administratívnych budov, zdravotníckych zariadení a veľkých dominantných obytných celkov zo 70. rokov," ozrejmil navrhovateľ. Zároveň sa v súčasnosti na parcelách nachádza areál administratívnych, skladových priestorov, garáží a technický dvor.



Výstavba počíta s vybudovaním troch podzemných podlaží, ale aj 124 nebytových či 66 bytových jednotiek. Celkovo má vzniknúť aj 260 parkovacích miest. V priestoroch pre občiansku vybavenosť sa predpokladá prevádzka fitnescentra a centra voľného času pre deti. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025, jej ukončenie o dva roky neskôr.