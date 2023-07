V Ružinove chcú zbúrať hotel Aston, nahradiť ho má polyfunkčný objekt

Bratislava 11. júla (TASR) - V bratislavskom Ružinove sa plánuje zbúrať šesťpodlažný hotel Aston na Bajkalskej ulici. Nahradiť ho má polyfunkčný objekt, ktorý poskytne ubytovanie, občiansku vybavenosť či hromadnú garáž. Predpokladaný termín začatia výstavby je v septembri tohto roka a ukončenie o tri roky. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor - spoločnosť Estate 01 -, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Hlavným cieľom zámeru je revitalizácia územia a jeho začlenenie do štruktúry mesta vytvorením. "Zahŕňať bude rezidenčné bývanie v troch sekciách a prechodné hotelové ubytovanie, v časti aj servisované apartmány na dlhodobejší pobyt. V parteri sú popri vstupných priestoroch do hotela a bytových sekcií priestory na obchod a služby," ozrejmil navrhovateľ.



Komplex by bol ohraničený Trenčianskou, Bajkalskou a z južnej strany Mliekarenskou ulicou. Hotel na pozemku navrhovateľ plánuje zbúrať. "Objekt bol postavený v 60. rokoch 20. storočia. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu sa nezachovalo," uviedol v zámere. Predpokladané investičné náklady v ňom nespresnil.



Plánuje sa tiež 355 parkovacích stojísk. Prístup do podzemných garáží je navrhnutý vjazdom z Trenčianskej ulice a výjazdom na Mliekarenskú ulicu.