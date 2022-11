V Ružinove namerali hasiči už len minimálne hodnoty plynu

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na Prievozskej a Plynárenskej ulici v bratislavskom Ružinove namerali hasiči v utorok ráno už len minimálne hodnoty plynu a CO. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.



"Ráno boli vykonané kontrolné merania, pri ktorých boli namerané už len minimálne hodnoty plynu a CO. Budova bola odovzdaná správcovi, hasiči na mieste ukončili svoju činnosť," priblížila.



Na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave vystreľovali v pondelok (14. 11.) večer kanalizačné poklopy. Na mieste zasahovali hasiči aj policajti.