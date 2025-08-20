< sekcia Regióny
V Ružinove ošetrili pacientkam myómy pomocou inovatívnej techniky
Kliská objasnila, že výkon sa realizuje pod ultrazvukom v krátkodobej celkovej anestézii s trvaním maximálne 30 minút.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - V bratislavskej Nemocnici Ružinov úspešne ošetrili dvom pacientkam myómy v maternici s využitím inovatívnej operačnej techniky, tzv. rádiofrekvenčnej ablácie. Ide o veľmi bezpečné miniinvazívne ošetrenie bez potreby laparoskopickej alebo klasickej operácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.
„Táto operačná technika je vhodná predovšetkým pre pacientky, ktoré plánujú graviditu. Pri použití tradičnej operačnej techniky by im na maternici vznikla jazva, ktorá vyžaduje graviditu oddialiť a môže negatívne ovplyvniť priebeh tehotenstva a aj samotný pôrod,“ uviedol zástupca prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB Peter Papcun, ktorý so svojím tímom tento zákrok vykonal a postupne ho na pracovisku zavádza.
Kliská objasnila, že výkon sa realizuje pod ultrazvukom v krátkodobej celkovej anestézii s trvaním maximálne 30 minút. „Do myómu sa pod ultrazvukovou kontrolou zavedie tenká ihla a následne je ošetrený radiofrekvenčným výbojom, čo spôsobí jeho termické poškodenie. Takéto ošetrenie odstráni prietok krvi myómom a zabezpečí jeho regresiu, čiže zmenšenie,“ vysvetlila. Dodala, že keďže je tento spôsob k maternici veľmi šetrný, pacientky po tomto výkone nemusia mať obavu o prípadné komplikácie s otehotnením.
Kliská objasnila, že gynekologické pracovisko v Nemocnici Ružinov sa tak zaradilo k úzkej skupine pracovísk, ktoré ponúkajú pacientkam túto inovatívnu liečbu. „Kolegovia odvádzajú skvelú prácu a sú mimoriadne úspešní najmä v zavádzaní nových operačných metód, ktoré sú šetrnejšie, minimalizujú komplikácie a majú vplyv aj na rýchlejšiu rekonvalescenciu,“ podotkol riaditeľ UNB Alexander Mayer.
„Táto operačná technika je vhodná predovšetkým pre pacientky, ktoré plánujú graviditu. Pri použití tradičnej operačnej techniky by im na maternici vznikla jazva, ktorá vyžaduje graviditu oddialiť a môže negatívne ovplyvniť priebeh tehotenstva a aj samotný pôrod,“ uviedol zástupca prednostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB Peter Papcun, ktorý so svojím tímom tento zákrok vykonal a postupne ho na pracovisku zavádza.
Kliská objasnila, že výkon sa realizuje pod ultrazvukom v krátkodobej celkovej anestézii s trvaním maximálne 30 minút. „Do myómu sa pod ultrazvukovou kontrolou zavedie tenká ihla a následne je ošetrený radiofrekvenčným výbojom, čo spôsobí jeho termické poškodenie. Takéto ošetrenie odstráni prietok krvi myómom a zabezpečí jeho regresiu, čiže zmenšenie,“ vysvetlila. Dodala, že keďže je tento spôsob k maternici veľmi šetrný, pacientky po tomto výkone nemusia mať obavu o prípadné komplikácie s otehotnením.
Kliská objasnila, že gynekologické pracovisko v Nemocnici Ružinov sa tak zaradilo k úzkej skupine pracovísk, ktoré ponúkajú pacientkam túto inovatívnu liečbu. „Kolegovia odvádzajú skvelú prácu a sú mimoriadne úspešní najmä v zavádzaní nových operačných metód, ktoré sú šetrnejšie, minimalizujú komplikácie a majú vplyv aj na rýchlejšiu rekonvalescenciu,“ podotkol riaditeľ UNB Alexander Mayer.