V Ružinove plánujú dodať a osadiť hracie prvky na detských ihriskách

Bratislava 28. septembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove plánujú dodať a osadiť hracie prvky na verejných detských ihriskách. Mestská časť vyhlásila na zákazku tender v hodnote vyše 87.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je do 9. októbra.



"Verejný obstarávateľ požaduje, aby na dodané hracie prvky bola poskytnutá záruka 24 mesiacov," uviedla samospráva v súťažných podkladoch. Podotkla, že dodanie a osadenie hracích prvkov na verejných detských ihriskách má byť v súlade s normami.



"Osadenie hracích prvkov bude prebiehať v rámci celého územia mestskej časti Bratislava - Ružinov," ozrejmila. Ide napríklad o visiacu hojdačku na Ihrisku Rezedová 1, futbalové sedenie na uliciach Čmelíková či Ostredková, ale aj Lanové iglu v parku na Vietnamskej ulici. Termín dodania je stanovaný na šesť týždňov od účinnosti zmluvy.



Zároveň mestská časť podotkla, že uchádzač má predložiť ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných podkladoch. "Ponuky predložené na časť predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne hľadieť ako na ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky," doplnila.