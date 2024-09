V Ružinove plánujú revitalizovať vnútroblok Fontána pre Zuzanu

Bratislava 21. septembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove plánujú revitalizovať vnútroblok "Fontána pre Zuzanu" na Kupeckého ulici s detským ihriskom. Mestská časť vyhlásila na rekonštrukciu tender v hodnote vyše 113.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Lehota na predkladanie ponúk je do 7. októbra.



"Keďže momentálny nepostačujúci stav existujúceho priestoru a detského ihriska plne nedovoľuje kvalitne a bezpečne slúžiť pre hru a aktívny oddych detí a mládeže, je potrebné tento vnútroblokový priestor a detské ihrisko obnoviť pre opätovné plnohodnotné využitie," uviedla samospráva v súťažných podkladoch.



V rámci revitalizácie vnútroblokového priestoru sa plánuje výmena mobiliáru, oprava chodníkov, výsadba zelene a vytvorenie záhonov. "Rekonštrukcia detského ihriska spočíva vo výmene starých hracích prvkov za nové, vybudovaní dopadových plôch z gumenej zatrávňovacej rohože," dodala mestská časť.



Revitalizácia by sa mala zrealizovať do 16 týždňov od prevzatia staveniska.