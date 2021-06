V Ružinove pribudli kontajnery na drobný elektroopad

Bratislava 24. júna (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Ružinov pribudlo šesť červeno–bielych kontajnerov na elektroodpad. Sú určené na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov.



"Vhadzovať do nich je prípustné všetky malé elektrospotrebiče, ako rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény, mobilné telefóny a podobne, ktoré je možné vložiť do zberného otvoru. Kontajner je vybavený senzorom naplnenosti, ktorý zbernej firme povie, keď je čas ho vyprázdniť," informujú ružinovskí miestni poslanci Monika Ďurajková a Marek Machata, spoluiniciátori návrhu za rozšírenie možností na zber elektroodpadu v mestskej časti.



Uisťujú, že ak sa novinka ujme, kontajnery na drobný elektroodpad sa rozšíria aj do ďalších lokalít Ružinova.