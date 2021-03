V Ružinove pribudnú červeno-biele nádoby na drobný elektroodpad

Bratislava 4. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov sa pridá k samosprávam, na území ktorých sú osadené červeno-biele zberné nádoby na drobný elektroodpad, batérie a akumulátory. Umiestené by mali byť zatiaľ v šiestich lokalitách, mestská časť verí, že sa vyhne problémom, s ktorými sa stretávajú niektoré iné samosprávy. Takéto stacionárne kontajnery sa pred časom rozhodli pre vandalizmus dočasne stiahnuť v Petržalke.



"Odpad je, samozrejme, problém v Ružinove, ako všade inde. Veľmi často sa nám stáva, že elektrické spotrebiče ľudia vyhadzujú na bežné kontajnerové stojiská, kam nepatria. Preto ma teší, že nadviažeme spoluprácu s firmou, ktorá drobný odpad zbiera," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Pripustil, že mestská časť má isté obavy, keďže stacionárne zberné nádoby sú určené výhradne na drobný elektroodpad. "Môžete tam vyhodiť fén či použité baterky, nemôžete tam vyhodiť chladničku," poznamenal Chren poukazujúc na fakt, že skúsenosti z iných mestských častí hovoria o častom nerešpektovaní zo strany obyvateľov a zvážaní veľkých elektrospotrebičov. "Preto začíname v malom, so šiestimi lokalitami, a uvidíme, ako nám to bude fungovať," doplnil.



Rovnaké kontajnery sa rozhodli dočasne stiahnuť v mestskej časti Petržalka, dôvodom bol opakujúci sa vandalizmus a poškodenie tretiny celkovo z 15 takýchto kontajnerov. Samospráva však so spoločnosťou ASEKOL SK pracuje momentálne na možnosti ich návratu, rieši sa tiež ich lepšie zabezpečenie. V pláne je pilotný projekt spustiť na jar.



"Oslovili sme niekoľko výrobcov nádob a rokujeme s nimi o výrobe nového typu kontajnerov, ktorý bude vhodnejší pri umiestňovaní do husto obývaných častí nielen Petržalky, ale aj iných mestských častí Bratislavy. Rovnako rokujeme o možnosti vybaviť kontajnery kamerovým systémom," priblížil obchodný zástupca spoločnosti Tomáš Štefančík. S mestskou časťou chcú vytypovať aj nové lokality. Samospráva snahu o nájdenie riešenia víta a verí, že nové zabezpečenie kontajnerov odradí prípadných poškodzovateľov.