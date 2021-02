V Ružinove pribudol ďalší výbeh pre psov, tentoraz pri Štrkovci

Bratislava 22. februára (TASR) – V bratislavskom Ružinove pribudol ďalší výbeh pre psov, tentoraz pri Štrkoveckom jazere, konkrétne pri základnej škole na Drieňovej ulici. Nový oplotený výbeh vznikol na ploche, ktorú podľa starostu Martina Chrena využívali najmä slušní psičkári na vybehanie svojho psa.



"Teším sa z neho aj preto, lebo priamo pri jazere je voľný pohyb psov prísne zakázaný, z dôvodu ochrany vodného vtáctva. Tak už, prosím, žiadne výhovorky typu - A kam som mal so svojím psom ísť, ak nie sem, na breh Štrkovca?" odkázal na sociálnej sieti Chren.



Výbeh by mohol byť bezpečný aj za tmy, starosta poukázal na to, že majiteľ blízkej bývalej reštaurácie prirobil na budovu osvetlenie. Podľa starostu dostala mestská časť od neho aj prísľub, že na jar pripojí aj vodu, aby sa psi mohli osviežiť. "My zasa, keď pôda rozmrzne, prirobíme aj nejakú lavičku a podobné veci," ubezpečil Chren.



Starosta zároveň poznamenal, že vytvoriť psí výbeh nie je zložitou ani drahou záležitosťou. Najťažšie je však podľa neho nájsť vhodný pozemok, ktorý by patril mestskej časti alebo mestu, a zároveň by nevadil susedom. V tejto súvislosti vyzval, aby obyvatelia dali miestnemu úradu vedieť, ak vedia o nejakom ďalšom vhodnom mieste.



Mestská časť má vybudované psie výbehy aj na Astronomickej a Syslej ulici, na Sabinovskej a tiež na Tomášikovej ulici v Parku A. Wetzlera. Tento rok chystá tiež vybudovanie výbehu pre psov na Cablkovej ulici.