V Ružinove sa podarilo ubytovať už vyše 70 utečencov z Ukrajiny

Bratislava 4. marca (TASR) – V bratislavskom Ružinove sa podarilo ubytovať už viac ako 70 utečencov z Ukrajiny. Ubytovanie našli v bytoch a domoch, ktoré ponúkli miestni obyvatelia v rámci výzvy mestskej časti. Pomoc využívajú spravidla matky, babky a deti, ukrajinské deti sú zároveň prihlasované do miestnych škôl i škôlok. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren.



"Máme už ubytované aj ročné, aj trojmesačné dieťa s matkami. V týchto chvíľach sa nám však vami ponúkané kapacity pre vhodné ubytovanie začínajú míňať. Stále častejšie prichádzajú matky s dvoma či troma deťmi," konštatuje Chren.



Starosta ubezpečuje, že sa mestská časť bude naďalej snažiť párovať vhodné žiadosti na ubytovanie s kapacitami, ktoré sú obyvatelia ochotní poskytnúť. A to aj napriek tomu, že občania ponúkajú pre utečencov aj voľné izby vo svojich bytoch, hoci prichádzajúce rodiny potrebujú o niečo väčšie priestory. Odporúča tiež využiť webovú stránku pomocpreukrajinu.sk, kde je zoznam ubytovacích kapacít na celom Slovensku.



Mestská časť bude zároveň od budúceho týždňa pokračovať v humanitárnej zbierke, druhá pomoc vyrazila vo štvrtok (3. 3.) večer do medziskladu na východnom Slovensku, kde sa vytriedi a pôjde za hranice do Ukrajiny. Miestne zastupiteľstvo zároveň tento týždeň schválilo v rámci deklarácie podpory Ukrajine aj vyvesenie ukrajinskej vlajky na miestnom úrade na Mierovej ulici. Ak bude treba, je mestská časť pripravená vyčleniť aj finančnú pomoc zo svojho rozpočtu.



Podľa starostu nie je dôvod na obavy či paniku, pripomína zachovanie súcitu s utečencami. "Je dôležité, aby nám vôľa pomôcť ľuďom, ktorých celý život sa scvrkol do jedného kufra, zostala aj o týždeň či mesiac. Dnes pomocou v akútnej núdzi, neskôr ich prijatím medzi seba, v práci, škole, na detskom ihrisku, parku, kaviarni, radou zmätenému človeku na autobusovej stanici, jednoducho, v našej komunite," odkázal Chren.

hl mac