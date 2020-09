V Ružinove si v sobotu pripomenú časy dožiniek

Bratislava 17. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov sa v sobotu (19. 9.) vráti do čias dožiniek. V rámci tohtoročného Hodového septembra organizuje mestská časť v spolupráci s miestnou organizáciou Cultus Ružinov tradičné Dožinky a vinobranie v Prievoze, ktoré sa budú konať v Spoločenskom dome (SD) Prievoz.



"Návštevníci si budú môcť pripomenúť časy minulé, a to ukážkami tradičných remesiel a zdobením dožinkového venca. Malí i veľkí si vyskúšajú vyrobiť vlastnú hroznovú šťavu tradičným prešovaním," približujú organizátori. Nadšencov ručných prác očarí výstava s názvom Ruky matky, v rámci programu sa predstaví aj Alžbetínske naivné divadlo.



Dožinky alebo obžinky boli slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. "Bohatstvo roľníckych hospodárstiev v nasledujúcom roku mali v magickom zmysle zabezpečiť úkony pri každom zbere zrelého obilia: posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký; z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva," uvádza Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.



Funkcia dožiniek sa postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Na väčších súkromných hospodárstvach Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a žnice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdov dom a slávnostne ho odovzdali. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal do jari. V druhej polovici 20. storočia po kolektivizácii súkromného poľnohospodárstva na Slovensku usporadúvali dožinky obecné jednotné roľnícke družstvá v prvú septembrovú nedeľu.



Dožinky a vinobranie v Prievoze sa začne o 14.00 h a potrvá do 19.00 h.