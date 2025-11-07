< sekcia Regióny
Nepoznáte ho? Polícia pátra po zlodejovi
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý ešte 23. septembra ukradol bicykel spred potravín na Ulici Ivana Horvátha v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po totožnosti muža na zverejnených fotografiách. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ dňa 23. septembra 2025 v doobedňajších hodinách na Ulici Ivana Horvátha. Neznámy muž odcudzil spred potravín neuzamknutý horský bicykel značky Cannondale Synapse Carbon Disc Tiagra sivej farby,“ napísali policajti. Páchateľ spôsobil škodu za približne 1700 eur.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.
„Policajti druhého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ dňa 23. septembra 2025 v doobedňajších hodinách na Ulici Ivana Horvátha. Neznámy muž odcudzil spred potravín neuzamknutý horský bicykel značky Cannondale Synapse Carbon Disc Tiagra sivej farby,“ napísali policajti. Páchateľ spôsobil škodu za približne 1700 eur.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.