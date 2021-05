V Ružinove vybudujú terminál integrovanej osobnej prepravy

Bratislava 5. mája (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Ružinov vybudujú terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Vyrásť má v lokalite Ostredky pri Vrakunskej ceste, blízko zastávky MHD Súhvezdná. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu za účasti ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Manažér železničnej infraštruktúry deklaruje, že nejde o klasickú zastávku, ale o prestupný terminál. "Teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť na autobusy, električky či trolejbusy. Umožní sa zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň umožňuje napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD," spresnila Feik Achbergerová.



Minister dopravy víta projekty, ktoré zlepšia a spriechodnia dopravu v hlavnom meste, tento k nim podľa neho patrí. "Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. Projekt odbočky zároveň zvýši priepustnosti veľmi intenzívne využívanej trate smerom na Dunajskú Stredu," priblížil Doležal. Prínosy projektu vníma aj starosta bratislavského Ružinova Martin Chren, a to najmä v odľahčení dopravy v meste a v uvoľnení parkovacích kapacít, čo označil za dlhodobo jeden z najcitlivejšie vnímaných problémov v Bratislave.



Zastávka TIOP Ružinov bola pôvodne uvažovaná s krajným nástupišťom dĺžky 180 metrov po ľavej strane traťovej koľaje jednokoľajnej komárňanskej trate. Prístup bol navrhovaný mimoúrovňovo podchodom od zastávky MHD Súhvezdná, a tiež chodníkom od strany nákupných centier zo strany Galvaniho ulice. "Vzhľadom na pripravované vybudovanie novej výhybne odbočka Ružinov prišlo k zmene postranného nástupišťa na ostrovné nástupište minimálnej dĺžky 200 metrov medzi jednokoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Podunajské Biskupice a dvojkoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-ÚNS s obojstranným mimoúrovňovým prístupom," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. Prístup na nástupište vlakovej zastávky, respektíve na zastávku MHD Súhvezdná z podchodu žiadajú železnice riešiť prednostne prostredníctvom rampy, alternatívne výťahmi.



V projekte TIOP Ružinov – odbočka pôjde o stavbu realizovanú pre zvýšenie priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava, pri ktorej budú existujúce trate prepojené koľajovými spojkami, a tým sa zriadi odbočka s cieľom zvýšenia kapacity jednokoľajnej trate smerom do Komárna. Odbočka Ružinov bude pozostávať zo šiestich nových výhybiek medzi existujúcimi koľajami.



"Prevádzka vlakov na komárňanskej trati tak bude možná po dvoch koľajach aj medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a zastávkou Ružinov. Zabezpečí sa vytvorenie plnohodnotnej trojkoľajnej trate v úseku Bratislava Nové Mesto – TIOP Ružinov, čím sa ešte viac zvýši priepustnosť trate smerom na Podunajské Biskupice," vysvetlila Feik Achbergerová.



Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby realizácia oboch častí projektu TIOP Ružinov bola v predpokladanom termíne do decembra 2023.