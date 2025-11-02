< sekcia Regióny
V Ružinove vzniká mládežnícka poradná skupina
Skupinu budú tvoriť aktívni mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov, ktorí prejavili záujem dlhodobo sa zapájať do verejného diania.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove vzniká mládežnícka poradná skupina, ktorá má ambíciu stať sa hlasom mladých ľudí v Ružinove. Vzniká ako výstup projektu Ružinov pre mladých, ktorý realizuje Asociácia pre neformálne vzdelávanie v spolupráci so samosprávou. Zámerom je vytvoriť novú platformu pre zapájanie mladých do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú.
„Mladí ľudia nám dávajú jasnú spätnú väzbu. Chcú byť súčasťou rozhodovania, ale chýba im priestor a dôvera, že ich názor bude braný vážne. Poradná skupina je nástroj, ako túto bariéru prekonať,“ konštatujú organizátori projektu.
Skupinu budú tvoriť aktívni mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov, ktorí prejavili záujem dlhodobo sa zapájať do verejného diania. Ich úlohou bude prinášať podnety, formulovať odporúčania pre samosprávu a pomáhať budovať premostenie medzi mladými a inštitúciami. Prepojení budú so školskými a mládežníckymi parlamentmi. Absolvujú tiež školenia zamerané na komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu, facilitáciu a pochopenie fungovania samosprávy.
Projekt Ružinov pre mladých vznikol ako odpoveď na dlhodobo nízku účasť mladých ľudí na verejnom dianí a rozhodovacích procesoch v samospráve. Jeho cieľom je posilniť občiansku angažovanosť mladých v mestskej časti a vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli zapájať do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. Základom projektu je presvedčenie, že mladí ľudia majú čo povedať a ich názory a potreby si zaslúžia byť vypočuté a zohľadnené.
Projekt, financovaný z programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, prebieha počas celého roka 2025. Aktivity sú navrhnuté tak, aby mladí ľudia mohli postupne spoznávať, vyjadrovať sa a zapájať sa do rozhodovacích procesov v mestskej časti. Rozdelené sú do niekoľkých fáz, od zberu informácií a mapovania potrieb, cez vzdelávacie a diskusné podujatia, po tvorbu strategického dokumentu.
