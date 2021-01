V Ružinove vznikla petícia proti bilbordovej aleji na Miletičovej

Bratislava 30. januára (TASR) – V bratislavskom Ružinove vznikla petícia proti "bilbordovej aleji" na Trhovisku Miletičova, s ktorou majú niektorí problém už roky. Petíciu spustili poslanci z Tímu Vallo pre Ružinov, ktorí ňou chcú upozorniť na dlhodobo neriešený problém nelegálnych bilbordov a nečinnosť stavebného úradu. Starosta Ružinova Martin Chren ubezpečuje, že úrad koná, problémom je však podľa neho nastavenie zákonov.



"Reklamným spoločnostiam boli ukončené nájomné zmluvy k 31. decembru 2019. Tie napriek tomu predmetné plochy prenajímajú na účely reklamy ďalej. Dokonca nosné konštrukcie niektorých reklamných spoločností nemajú stavebné povolenia, a preto sú považované za čierne stavby," skonštatoval miestny poslanec Peter Herceg.



Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb (RPVPS) ako správca pozemku podal žaloby na vypratanie predmetu nájmu. Vlani v júni podal na stavebný úrad aj ohlásenia odstránenia nepovolenej reklamnej stavby s doplnením v októbri, zatiaľ však bez právoplatného rozhodnutia. "Tento stav do dnešného dňa teda napriek vykonaným krokom pretrváva a nevidno žiadny posun. Sme presvedčení, že len sústredený tlak na samotné reklamné spoločnosti môže priniesť želaný efekt," poznamenal Herceg.



Starosta Chren hovorí, že stavebný úrad koná. Aktuálne sa uskutočňuje určovanie vlastníkov, ktoré je nutnou podmienkou pre začatie konania o odstránení, respektíve pre vydanie súhlasu na odstránenie stavieb. Problémom je podľa neho nastavenie zákonov. "Odstrániť akúkoľvek stavbu nie je ani zďaleka také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, a to ani v prípade čiernej stavby. Stavebný úrad nemôže rozhodnúť automaticky, a to ani v prípade, ak sú takéto stavby umiestnené 'u nás'," uviedol pre TASR Chren.



Komplikovaný a zdĺhavý je podľa neho nielen proces rozhodovania, ale aj proces odstraňovania. Poukazuje na to, že stavebný zákon je v týchto situáciách skôr na strane toho, kto pravidlá porušuje. Dôkazom sú aj iné obdobné konania, napríklad v prípade nelegálnych bilbordov popri diaľničnom obchvate, kde majitelia vykonávajú obštrukcie napriek tomu, že je rozhodnutie už viac ako dva roky vydané, či v prípade nelegálnych plôch na Galvaniho ulici, ktoré stoja napriek tomu, že súhlas na ich odstránenie vydal stavebný úrad hlavnému mestu ešte na jeseň minulého roka.



Starosta s poslancom súhlasí v tom, že najefektívnejším riešením je dohoda s tými, ktorí reklamné plochy využívajú, aby ich odstránili. O takéto riešenie sa vedenie mestskej časti bude snažiť aj v tomto prípade. "Bilbordy na oplotení trhoviska sú tam umiestnené bez platnej nájomnej zmluvy, ale bilbordové spoločnosti ďalej platia," podotkol Chren. Mrzí ho, že z komplikovanej témy, pri ktorej majú všetci snahu nájsť riešenie, vyrábajú niektorí poslanci politickú záležitosť. "Zvlášť, keď ide o politikov z jediného poslaneckého klubu, ktorý práve tieto nelegálne bilbordy v čase, keď už nelegálnymi boli, využíval na reklamnú kampaň," doplnil Chren.